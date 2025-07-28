У Кропивницькому внаслідок обстрілів пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка ДСНС. ФОТОрепортаж
У результаті масованої атаки ворога зазнав пошкоджень один з підрозділів управління ДСНС у Кіровоградській області вночі 28 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.
"Вночі 28 липня м. Кропивницький зазнав чергової атаки з повітря. Внаслідок влучань ворожих БПЛА виникла пожежа в будівлі одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Кіровоградській області. Також пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті, загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні.
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