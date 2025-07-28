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Новости Фото Рапорта в Армія+
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Сухопутные войска – лидеры по использованию электронных рапортов в Армия+. ИНФОГРАФИКА

Сухопутные войска, Силы территориальной обороны и Десантно-штурмовые войска - лидеры в ВСУ по использованию электронных рапортов в приложении Армия+. Причем Сухопутные войска лидируют с отрывом в 4 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.

Первая пятерка выглядит так:

  • Сухопутные войска - 162 604 рапорта;
  • Силы территориальной обороны - 39 190 рапортов;
  • Десантно-штурмовые войска - 35 993 рапорта;
  • Силы специальных операций - 24 238 рапортов;
  • Военно-морские силы - 23 191 рапорт.

рапорты в Армия+

Также смотрите: В "Армия+" появилось еще 6 новых электронных рапортов. ВИДЕО

Лидеры среди бригад, которые обработали больше всего электронных рапортов в ВСУ:

  • 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - 9 019 рапортов;
  • 5 отдельная штурмовая Киевская бригада - 7 098 рапортов;
  • 40 отдельная бригада береговой обороны - 6 061 рапорт;
  • 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада - 5 989 рапортов;
  • 47 отдельная механизированная бригада - 5 810 рапортов.

рапорты в Армия+

Всего за 11 месяцев работы приложения Армия+ внедрили в более чем 1 500 воинских частях. За это время было полностью обработано 680 000 рапортов. Самые популярные из них - оздоровительные (27%), годовой отпуск (25%), смена места службы (21%).

Также читайте: Сухопутные войска начали расследование заявления военной 155-й ОМБр Марцинюк о домогательствах со стороны побратима

Автор: 

Армия+ (65) Сухопутные войска ВСУ (44)


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Мабуть це якось пов'язано із загальною чисельністю сухопутних військ, але звісно що я можу знати порівняно з тим потужним офіцером який висераю таку надзмістовну інфографіку.
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28.07.2025 14:46 Ответить
А те що МОУ робить зрізи щомісяця скільки по організму рапортів в Армія+, з роздачою "подяк", то таке. Вимагають вже написані і зареєстровані рапорта писати в застосунку. Строчать схвальні відгуки в плеймаркеті.
Совок... Кому потрібна ця олімпіада?
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28.07.2025 14:49 Ответить
Що це за показник? Вперед у минуле?
А як тоді у них з регулярними випусками стінгазет та участю в самодіяльності?
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28.07.2025 14:55 Ответить
 
 