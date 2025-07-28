Сухопутные войска – лидеры по использованию электронных рапортов в Армия+. ИНФОГРАФИКА

Сухопутные войска, Силы территориальной обороны и Десантно-штурмовые войска - лидеры в ВСУ по использованию электронных рапортов в приложении Армия+. Причем Сухопутные войска лидируют с отрывом в 4 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.

Первая пятерка выглядит так:

Сухопутные войска - 162 604 рапорта;

Силы территориальной обороны - 39 190 рапортов;

Десантно-штурмовые войска - 35 993 рапорта;

Силы специальных операций - 24 238 рапортов;

Военно-морские силы - 23 191 рапорт.

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Лидеры среди бригад, которые обработали больше всего электронных рапортов в ВСУ:

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - 9 019 рапортов;

5 отдельная штурмовая Киевская бригада - 7 098 рапортов;

40 отдельная бригада береговой обороны - 6 061 рапорт;

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада - 5 989 рапортов;

47 отдельная механизированная бригада - 5 810 рапортов.

Всего за 11 месяцев работы приложения Армия+ внедрили в более чем 1 500 воинских частях. За это время было полностью обработано 680 000 рапортов. Самые популярные из них - оздоровительные (27%), годовой отпуск (25%), смена места службы (21%).

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