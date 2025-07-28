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Сухопутні війська – лідери з використання електронних рапортів у Армія+. ІНФОГРАФІКА
Сухопутні війська, Сили територіальної оборони та Десантно-штурмові війська – лідери у ЗСУ з використання електронних рапортів у застосунку Армія+. Причому Сухопутні війська лідирують із відривом у 4 рази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.
Перша пʼятірка виглядає так:
- Сухопутні війська – 162 604 рапорти;
- Сили територіальної оборони – 39 190 рапортів;
- Десантно-штурмові війська – 35 993 рапорти;
- Сили спеціальних операцій – 24 238 рапортів;
- Військово-морські сили – 23 191 рапорт.
Лідери серед бригад, які опрацювали найбільше електронних рапортів в ЗСУ:
- 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада – 9 019 рапортів;
- 5 окрема штурмова Київська бригада – 7 098 рапортів;
- 40 окрема бригада берегової оборони – 6 061 рапорт;
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада – 5 989 рапортів;
- 47 окрема механізована бригада – 5 810 рапортів.
Загалом за 11 місяців роботи застосунку Армія+ впровадили у понад 1 500 військових частинах. За цей час було повністю оброблено 680 000 рапортів. Найпопулярніші з них – оздоровчі (27%), річна відпустка (25%), зміна місця служби (21%).
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Совок... Кому потрібна ця олімпіада?
А як тоді у них з регулярними випусками стінгазет та участю в самодіяльності?