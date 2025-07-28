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Новини Фото Рапорти в Армія+
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Сухопутні війська – лідери з використання електронних рапортів у Армія+. ІНФОГРАФІКА

Сухопутні війська, Сили територіальної оборони та Десантно-штурмові війська – лідери у ЗСУ з використання електронних рапортів у застосунку Армія+. Причому Сухопутні війська лідирують із відривом у 4 рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Перша пʼятірка виглядає так:

  • Сухопутні війська – 162 604 рапорти;
  • Сили територіальної оборони – 39 190 рапортів;
  • Десантно-штурмові війська – 35 993 рапорти;
  • Сили спеціальних операцій – 24 238 рапортів;
  • Військово-морські сили – 23 191 рапорт.

рапорти в Армія+

Також дивіться: В "Армія+" з’явилось ще 6 нових електронних рапортів. ВIДЕО

Лідери серед бригад, які опрацювали найбільше електронних рапортів в ЗСУ:

  • 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада – 9 019 рапортів;
  • 5 окрема штурмова Київська бригада – 7 098 рапортів;
  • 40 окрема бригада берегової оборони – 6 061 рапорт;
  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада – 5 989 рапортів;
  • 47 окрема механізована бригада – 5 810 рапортів.

рапорти в Армія+

Загалом за 11 місяців роботи застосунку Армія+ впровадили у понад 1 500 військових частинах. За цей час було повністю оброблено 680 000 рапортів. Найпопулярніші з них – оздоровчі (27%), річна відпустка (25%), зміна місця служби (21%).

Також читайте: Сухопутні війська почали розслідування заяви військової 155-ї ОМБр Марцинюк про домагання з боку побратима

Автор: 

Армія+ (71) Сухопутні війська ЗСУ (44)


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Мабуть це якось пов'язано із загальною чисельністю сухопутних військ, але звісно що я можу знати порівняно з тим потужним офіцером який висераю таку надзмістовну інфографіку.
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28.07.2025 14:46 Відповісти
А те що МОУ робить зрізи щомісяця скільки по організму рапортів в Армія+, з роздачою "подяк", то таке. Вимагають вже написані і зареєстровані рапорта писати в застосунку. Строчать схвальні відгуки в плеймаркеті.
Совок... Кому потрібна ця олімпіада?
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28.07.2025 14:49 Відповісти
Що це за показник? Вперед у минуле?
А як тоді у них з регулярними випусками стінгазет та участю в самодіяльності?
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28.07.2025 14:55 Відповісти
 
 