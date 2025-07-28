РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10149 посетителей онлайн
Новости Фото Россияне за рубежом
1 604 10

Подсанкционная глава Совета Федерации России Матвиенко приехала в Женеву на мирную конференцию: возмущенные украинцы вышли на пикет. ФОТО

Российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода" и росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Матвиенко выступила на конференции в Женеве в рамках дискуссии "Мир в печали: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого", а также приняла участие в 15-м саммите женщин - глав парламентов.

Во время выступления с трибуны Матвиенко пригласила иностранных парламентариев посетить Донбасс. По ее словам, это нужно, "чтобы лично увидеть "преступления киевского режима".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители Урала и Сибири третьи сутки без мобильного интернета. В Госдуме советуют россиянам "привыкать"

Матвиенко также повторила кремлевские нарративы, заявив, что "конфликт в Украине возник в 2014 году после кровавого антиконституционного антигосударственного переворота с участием ряда стран".

Уроженка Украины утверждала, что "именно после этого к власти пришли нацисты, которые запретили русский язык в Украине".

Кроме самой Матвиенко, в состав делегации РФ вошли заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

Ряд членов этой делегации внесены странами Запада в санкционные списки в связи с российским вторжением в Украину и открыто поддерживают войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главе Совфеда РФ Матвиенко, которая распространяла фейки о ВСУ и санкционировала войну, сообщено о подозрении, - СБУ

Швейцария присоединилась к введенным Евросоюзом санкциям против России. В этом списке есть и Матвиенко.

В то же время страна не ограничивает въезд на свою территорию для участников деятельности международных организаций, штаб-квартиры которых расположены в Швейцарии.

Реакция украинцев

Украинцы в Швейцарии возмутились приездом российской делегации и отсутствием реакции со стороны официальной Женевы. Они вышли на пикет под здание ООН.

Издание "Бабель" пообщалось с одним из участников пикета - гражданином Швейцарии украинского происхождения по имени Славко.

Валентина Матвиенко приехала на саммит в Женеву: реакция украинцев

"Есть человек, который ответственен за агрессию против Украины. Этот человек под санкциями Швейцарии. И он приглашен, чтобы говорить о мире. Это для меня непонятно", - говорит он.

Другой участник акции, украинец Олег Киселевский, отметил, что сейчас они вышли на небольшой пикет, поскольку еще не успели получить разрешение от местных властей на большой митинг. Однако они планируют более масштабный протест уже 30 июля.

Также читайте: В Женеве стартовали переговоры ООН с Россией по продлению зерновой сделки

Валентина Матвиенко приехала на саммит в Женеву: реакция украинцев
Валентина Матвиенко приехала на саммит в Женеву: реакция украинцев

Напомним, Валентина Матвиенко - уроженка Украины, которая является одной из главных соратниц диктатора России Владимира Путина, санкционировавшая вторжение в Украину. СБУ сообщила ей подозрение по ряду статей.

Автор: 

россия (96693) Швейцария (622) Женева (81) Матвиенко Валентина (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ганьба Європі за такі дії
показать весь комментарий
28.07.2025 18:30 Ответить
Європі соромно ...? А скільки , в Женеві , українців ...? А в Швейцаріїї скільки ? А в Європі , загалом , скільки ?!
І лише 4 ( четверо !!!) вийшли з "протестом" ... і це все ?
показать весь комментарий
28.07.2025 18:44 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 18:31 Ответить
Валька-двi вiдрi, шо там дрiб`зкуватися...
показать весь комментарий
28.07.2025 18:37 Ответить
А де реакція зеленої експрокурорки, пОслиці Вєнєдіктової? Її все влаштовує?
показать весь комментарий
28.07.2025 18:36 Ответить
Скажуть з оп -почуєте, поки сказали прутня з рота не виймати
показать весь комментарий
28.07.2025 18:42 Ответить
Влада Швейцарії куколди та посібники рашистського режиму?
показать весь комментарий
28.07.2025 18:45 Ответить
Дійсно - нащо ***** припиняти війну ? Все ж чудово ! Його посіпаки спокійно вивезли своїх діточок на Захід , самі туди спокійно літають - і Європа їх спокійно приймає , а 3 млн українських переселенців взагалі ніяк не реагують ... все чудово - можна спокійно продовжувати війну !
показать весь комментарий
28.07.2025 18:50 Ответить
4 українця вийшли на пікет??? Жах. Вже мовчу за послицю
показать весь комментарий
28.07.2025 18:51 Ответить
Всі, хто покриває і легімітизує учасників кривавої війни проти українського народу повинні бути віднесені до списку співучасників і поплічників цього злочину!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 18:54 Ответить
 
 