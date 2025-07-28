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Новини Фото Росіяни за кордоном
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Підсанкційна голова Радфеду Росії Матвієнко приїхала в Женеву на мирну конференцію: обурені українці вийшли на пікет. ФОТО

Російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода" та росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Матвієнко виступила на конференції в Женеві в межах дискусії "Світ у сумʼятті: парламентське співробітництво та багатосторонній підхід до розвʼязання проблем в імʼя миру, справедливості та процвітання кожного", а також взяла участь у 15-му саміті жінок — голів парламентів.

Під час виступу з трибуни Матвієнко запросила іноземних парламентарів відвідати Донбас. За її словами, це потрібно, "щоб особисто побачити "злочини київського режиму".

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Матвієнко також повторила кремлівські наративи, заявивши, що "конфлікт в Україні виник у 2014 році після кривавого антиконституційного антидержавного перевороту за участю низки країн".

Уродженка Українки стверджувала, що "саме після цього до влади прийшли нацисти, які заборонили російську мову в Україні".

Крім самої Матвієнко, до складу делегації РФ увійшли заступник голови Радфеду Костянтин Косачов, перший заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Денисов, заступник голови Держдуми Петро Толстой, глава комітету Держдуми з міжнародних справ і голова ЛДПР Леонід Слуцький та інші.

Низка членів цієї делегації внесені країнами Заходу до санкційних списків у звʼязку з російським вторгненням в Україну і відкрито підтримують війну.

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Швейцарія долучилася до введених Євросоюзом санкцій проти Росії. У цьому списку є і Матвієнко.

Водночас країна не обмежує вʼїзд на свою територію для учасників діяльності міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані у Швейцарії.

Реакція українців

Українці у Швейцарії обурились приїздом російської делегації та відсутністю реакції з боку офіційної Женеви. Вони вийшли на пікет під будівлю ООН.

Видання "Бабель" поспілкувалося з одним з учасників пікету — громадянином Швейцарії українського походження, на ім'я Славко.

Валентина Матвієнко приїхала на саміт в Женеві: реакція українців

"Є людина, яка відповідальна за агресію проти України. Ця людина під санкціями Швейцарії. І вона запрошена, щоб говорити про мир. Це для мене незрозуміло", - каже він.

Інший учасник акції, українець Олег Киселевський, зазначив, що наразі вони вийшли на невеликий пікет, оскільки ще не встигли отримати дозвіл від місцевої влади на великий мітинг. Однак вони планують масштабніший протест вже 30 липня.

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Валентина Матвієнко приїхала на саміт в Женеві: реакція українців
Валентина Матвієнко приїхала на саміт в Женеві: реакція українців

Нагадаємо, Валентина Матвієнко – уродженка України, яка є однією з головних соратниць диктатора Росії Володимира Путіна, яка санкціонувала вторгнення в Україну. СБУ повідомила їй підозру за низкою статей.

Автор: 

росія (66879) Швейцарія (878) Женева (53) Матвієнко Валентина (42)


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Топ коментарі
+6
Ганьба Європі за такі дії
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28.07.2025 18:30 Відповісти
+4
А де реакція зеленої експрокурорки, пОслиці Вєнєдіктової? Її все влаштовує?
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28.07.2025 18:36 Відповісти
+2
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28.07.2025 18:31 Відповісти
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Ганьба Європі за такі дії
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28.07.2025 18:30 Відповісти
Європі соромно ...? А скільки , в Женеві , українців ...? А в Швейцаріїї скільки ? А в Європі , загалом , скільки ?!
І лише 4 ( четверо !!!) вийшли з "протестом" ... і це все ?
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28.07.2025 18:44 Відповісти
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28.07.2025 18:31 Відповісти
Валька-двi вiдрi, шо там дрiб`зкуватися...
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28.07.2025 18:37 Відповісти
А де реакція зеленої експрокурорки, пОслиці Вєнєдіктової? Її все влаштовує?
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28.07.2025 18:36 Відповісти
Скажуть з оп -почуєте, поки сказали прутня з рота не виймати
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28.07.2025 18:42 Відповісти
Влада Швейцарії куколди та посібники рашистського режиму?
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28.07.2025 18:45 Відповісти
Дійсно - нащо ***** припиняти війну ? Все ж чудово ! Його посіпаки спокійно вивезли своїх діточок на Захід , самі туди спокійно літають - і Європа їх спокійно приймає , а 3 млн українських переселенців взагалі ніяк не реагують ... все чудово - можна спокійно продовжувати війну !
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28.07.2025 18:50 Відповісти
4 українця вийшли на пікет??? Жах. Вже мовчу за послицю
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28.07.2025 18:51 Відповісти
інших все влаштовує. не пече.
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28.07.2025 19:00 Відповісти
Всі, хто покриває і легімітизує учасників кривавої війни проти українського народу повинні бути віднесені до списку співучасників і поплічників цього злочину!!!
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28.07.2025 18:54 Відповісти
Ці кремлівські щури починають вилазити та прокладати стежки по Європах. Валька - червоні трусєля, повинна бути персоною нон-грата будь-де, поки не здохне на своїх болотах.
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28.07.2025 19:02 Відповісти
Як не обурюватися діями цієї цинічної курви?! У нас не було перевороту, бо після втечі боягуза януковоща парламент продовжував роботу. А от що творить на Донбасі фашистська раша- хай приїдуть парламентарі і подивляться, скільки кожного дня там гине мирних мешканців і руйнується цивільна інфраструктура. Ганьба продажній тварюці!!!
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28.07.2025 19:07 Відповісти
 
 