Підсанкційна голова Радфеду Росії Матвієнко приїхала в Женеву на мирну конференцію: обурені українці вийшли на пікет. ФОТО

Російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода" та росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Матвієнко виступила на конференції в Женеві в межах дискусії "Світ у сумʼятті: парламентське співробітництво та багатосторонній підхід до розвʼязання проблем в імʼя миру, справедливості та процвітання кожного", а також взяла участь у 15-му саміті жінок — голів парламентів.

Під час виступу з трибуни Матвієнко запросила іноземних парламентарів відвідати Донбас. За її словами, це потрібно, "щоб особисто побачити "злочини київського режиму".

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Матвієнко також повторила кремлівські наративи, заявивши, що "конфлікт в Україні виник у 2014 році після кривавого антиконституційного антидержавного перевороту за участю низки країн".

Уродженка Українки стверджувала, що "саме після цього до влади прийшли нацисти, які заборонили російську мову в Україні".

Крім самої Матвієнко, до складу делегації РФ увійшли заступник голови Радфеду Костянтин Косачов, перший заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Денисов, заступник голови Держдуми Петро Толстой, глава комітету Держдуми з міжнародних справ і голова ЛДПР Леонід Слуцький та інші.

Низка членів цієї делегації внесені країнами Заходу до санкційних списків у звʼязку з російським вторгненням в Україну і відкрито підтримують війну.

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Швейцарія долучилася до введених Євросоюзом санкцій проти Росії. У цьому списку є і Матвієнко.

Водночас країна не обмежує вʼїзд на свою територію для учасників діяльності міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані у Швейцарії.

Реакція українців

Українці у Швейцарії обурились приїздом російської делегації та відсутністю реакції з боку офіційної Женеви. Вони вийшли на пікет під будівлю ООН.

Видання "Бабель" поспілкувалося з одним з учасників пікету — громадянином Швейцарії українського походження, на ім'я Славко.

"Є людина, яка відповідальна за агресію проти України. Ця людина під санкціями Швейцарії. І вона запрошена, щоб говорити про мир. Це для мене незрозуміло", - каже він.

Інший учасник акції, українець Олег Киселевський, зазначив, що наразі вони вийшли на невеликий пікет, оскільки ще не встигли отримати дозвіл від місцевої влади на великий мітинг. Однак вони планують масштабніший протест вже 30 липня.

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Нагадаємо, Валентина Матвієнко – уродженка України, яка є однією з головних соратниць диктатора Росії Володимира Путіна, яка санкціонувала вторгнення в Україну. СБУ повідомила їй підозру за низкою статей.