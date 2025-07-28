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Подразделения СБС ликвидировали более 100 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 716 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности

  • 174 единицы личного состава, из которых 104 - ликвидировано;
  • 34 единицы автомобильной техники и 23 мотоцикла;
  • 14 артиллерийских систем и 2 танка.

"Кроме того, уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 12 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-28.07) уничтожено/поражено 21429 целей, из которых 4687 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

ликвидация (3880) уничтожение (7570) дроны (4352) Силы беспилотных систем (165) война в Украине (5392)


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Словосполучення "унікальна ціль", бачу, просто заворожило, просто викликало потрясіння чиїхось мізків!
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28.07.2025 20:04 Ответить
о ))))

і тут же почали засирати ефір після того як Оманська Гнида збільшила чисельність на 10тис.

то може СБУ в посадки піде - на 100% побудовані зельоними гнидами фортифікації ? )

у нас здається новий прем'єр свириденко крала на фортифікаціях , спитайте у неї ))
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28.07.2025 20:15 Ответить
 
 