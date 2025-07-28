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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС ліквідували понад 100 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 716 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема

  • 174 одиниці особового складу, з яких 104 – ліквідовано;
  • 34 одиниці автомобільної техніки та 23 мотоцикли;
  • 14 артилерійських систем та 2 танки.

"Крім того, знищено 27 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 12 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–28.07) знищено/уражено 21429 цілей, з яких 4687 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

ліквідація (4272) знищення (7883) дрони (5191) Сили безпілотних систем (167) війна в Україні (5430)


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Словосполучення "унікальна ціль", бачу, просто заворожило, просто викликало потрясіння чиїхось мізків!
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28.07.2025 20:04 Відповісти
о ))))

і тут же почали засирати ефір після того як Оманська Гнида збільшила чисельність на 10тис.

то може СБУ в посадки піде - на 100% побудовані зельоними гнидами фортифікації ? )

у нас здається новий прем'єр свириденко крала на фортифікаціях , спитайте у неї ))
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28.07.2025 20:15 Відповісти
 
 