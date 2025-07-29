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Донецк атаковали беспилотники, более 150 тысяч абонентов остались без света. ВИДЕО
Вечером 28 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Россией Донецк.
Об этом пишут местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Очевидцы сообщают, что начиная с 23:00 началась атака беспилотников на Донецк. Пользователи соцсетей сообщают о, по меньшей мере, двух десятках взрывов, прозвучавших в разных районах города. На обнародованных видео слышны звуки дронов, взрывов, а также работу систем противовоздушной обороны.
Подконтрольная оккупационным властям компания "Донецкэлектро" заявила, что в результате атаки без света остались более 150 тысяч жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой.
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+22 Dic Dolovo #609559
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+12 Frol Fedoroff
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В доме у мяня.
Руский мир хотела
Шоб паимел мяня.
Парашу палюбила
На сваю бяду
Нет тяперя сваета
И воду ненайду.
Тепер і скабєєву не побачать. Може мозок почне потроху відновлюватись.
"Россиянина можно вывезти из "русскава мира"... Невозможно вывезти русский мир из "рассеянина"...
чомусь в нас усі ТЕС розбиті та не працюють
а на Бамбасі працюють???