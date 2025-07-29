Донецк атаковали беспилотники, более 150 тысяч абонентов остались без света. ВИДЕО

Вечером 28 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Россией Донецк.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Очевидцы сообщают, что начиная с 23:00 началась атака беспилотников на Донецк. Пользователи соцсетей сообщают о, по меньшей мере, двух десятках взрывов, прозвучавших в разных районах города. На обнародованных видео слышны звуки дронов, взрывов, а также работу систем противовоздушной обороны.

Подконтрольная оккупационным властям компания "Донецкэлектро" заявила, что в результате атаки без света остались более 150 тысяч жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

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