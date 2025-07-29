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Новости Фото Атака БПЛА на Донецк
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Донецк атаковали беспилотники, более 150 тысяч абонентов остались без света. ВИДЕО

Вечером 28 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Россией Донецк.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Очевидцы сообщают, что начиная с 23:00 началась атака беспилотников на Донецк. Пользователи соцсетей сообщают о, по меньшей мере, двух десятках взрывов, прозвучавших в разных районах города. На обнародованных видео слышны звуки дронов, взрывов, а также работу систем противовоздушной обороны.

Подконтрольная оккупационным властям компания "Донецкэлектро" заявила, что в результате атаки без света остались более 150 тысяч жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Смотрите: В оккупированном Донецке - восемь прилетов: "В районе шахты Засядько сильное попадание". ВИДЕО

Последствия атаки дронов на Донецк

Автор: 

беспилотник (4023) Донецьк (6327) Донецкая область (10336) Донецкий район (23)


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Топ комментарии
+22
можна сміливо кидати какашки з вікна, ніхто не побачить.
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29.07.2025 02:36 Ответить
+20
у темряві легше економити воду.
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29.07.2025 02:15 Ответить
+12
війна повертається туди звідки почалась. Треба було ще у 14 р. "лікувати" цю пухлину
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29.07.2025 03:53 Ответить
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у темряві легше економити воду.
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29.07.2025 02:15 Ответить
можна сміливо кидати какашки з вікна, ніхто не побачить.
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29.07.2025 02:36 Ответить
"Абоненти" - це такий евфемізм для "луг@ндонців"?
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29.07.2025 02:35 Ответить
Вгадайте з трьох раз що станеться за час блекауту з макіївським джерельцем.
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29.07.2025 03:08 Ответить
Там вже давно на пустирях з купами будівельного сміття повинні пастись кози...
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29.07.2025 03:47 Ответить
Тобі кіз не жаль? За козами догляд потрібен... А на Бамбасі одна лінива каціпня залишилася... Хто їх годуватиме?
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29.07.2025 05:52 Ответить
КОзи годуються самі і виїдають все зелене листячко куди тільки можуть дотягнутися. Один єврейський публіцист (Марк Солонін) нещодавно сказав що "лінивий бедуїн який розводить кіз не син пустелі, а її батько". А хто там на Донбасі ? А? Козойоби...
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29.07.2025 06:38 Ответить
Ти кіз, коли-небудь, тримав? Чи тільки по телевізору бачив? Щоб вона якусь користь приносила, за нею догляд потрібен... Шурин розказував - у Сибіру часто скотину взимку тримають під навісом - щоб її снігом не засипало з неба. Свині, кози, вівці, корови... ТОму вони й молока дають "мізер", і сало - "на палець"... А наші взимку в хлівах, з добрим кормом... Тому й молоко - відрами, і сало - на три-чотири пальці...
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29.07.2025 06:51 Ответить
Не тримав. Але щось мені підказує що прокацаплені дамбасіти будуть тримати саме кіз "по сибірському" або "по бедуїнському" під гаслом "Нехай мало, але ж на халяву!. Халява це справжній Бог **********...
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29.07.2025 06:58 Ответить
Можливо... Он - на узбережжі Північного моря, кози подичавіли, і живуть самостійно. Люди покидали прибережні села у передгір"ях, і виїхали у міста. І тепер не тільки є "мустанги" у Північній америці, та "дромадери" і "брамбі" - у Австралії, але й здичавілі кози у Ірландії та Шотландії...
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29.07.2025 07:45 Ответить
все вірно, кози швидко дичавіють і виживають у будб-яких умовах. Для рослинності - біда, коза має таке влаштування щелеп, що, як і вівця, доречі, виїдає все з коренем. Були великі проблеми з козами на Балканах - причина страшної ерозії грунтів. Зразу кажу - не тримав, аде біолог-географ, трохи в курсі. Так, і в пустелі також - віїдають корені, далі вітрова ерозія і зовсім немає нічого. Бо йдуть у харч і кущі, і дерева
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29.07.2025 07:37 Ответить
Десь так. )

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29.07.2025 08:25 Ответить
війна повертається туди звідки почалась. Треба було ще у 14 р. "лікувати" цю пухлину
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29.07.2025 03:53 Ответить
Дамбили таки бомбас! Все як касаби просили
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29.07.2025 04:25 Ответить
Краще б по Цапії гатили. А краще по кремлю, чи по Рубльовці
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29.07.2025 05:06 Ответить
"Ванько"! Таким, як ти, "не вгодиш"... То сорочка довга, то хєр короткий...". Б"ють по складах *********** - верещите, "чого не б"ють по НПЗ?!!!". Б"ють по НПЗ - верещите, "чого не б"ють по аеродромах?". Б"ють по аеродромах - верещите, "Чого б"ють по цілях у глибині Росії, а не б"ють по цілях коло лінії фронту?!!!"...Поїдь, і покажи, як робить треба!!!
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29.07.2025 05:59 Ответить
Б'ють по складах в Донецьку, а світло зникає в самому місті. Ми збираємось повертати цих людей в Україну? Вони і так вже самі себе покарали, навіщо ж ми їм робимо додаткові проблеми?
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29.07.2025 06:55 Ответить
Ваня, дуй на ДАУНбас та сидай на лісапет. Крути педалі та забезпечуй тіх "людей" електроенергією, жалістній ти наш. Потім розповіси, як вони тебе віддячили за це.
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29.07.2025 07:21 Ответить
Дамбас никто не слышит!? Просите освобАдителя Путина возвернуть Януковича! Сначала хотя бы наездами...
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29.07.2025 07:25 Ответить
"Ванюшко"! А ти ніколи не бачив фотографій з "Бамбасу", де вогневі позиції артилерії (в тому числі й реактивної), кацапи розміщують прямо посеред житлових мікрорайонів? А де вогневі позиції - там і польові склади ***********... А людей" там вже немає... "люди" звідти виїхали ще в період з 2014-го по 2018-тий... Далі там залишилася "бидлота", якій "Всё равно, какая власть - лишь-бы пенсию платили...". (Саме так сказав один "шахтёр", у 2014-му, коли наші хлопці його запитали, чого він нашому пораненому танкісту, що лежав цілу добу, з перебитою ногою, за 200 метрів від його дому, навіть води не подав...).
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29.07.2025 07:54 Ответить
То вже не НАШІ люди. Я прожив там 40 років, а тепер і спілкуватися немає з ким... Найкращим варіантом було б, щоб вони всі виїхали в кацапстан, коли території будуть повертатися. Але, знаючи "нарід бомбасу", виїдуть лише ті, у кого "рило в пуху" по саму дупу.
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29.07.2025 08:33 Ответить
Так починай, Ваня хто заважае?
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29.07.2025 06:12 Ответить
Ой нету свету,
В доме у мяня.
Руский мир хотела
Шоб паимел мяня.
Парашу палюбила
На сваю бяду
Нет тяперя сваета
И воду ненайду.
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29.07.2025 06:10 Ответить
За то бєз бєндєр!1
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29.07.2025 06:22 Ответить
вчора показали водовозки от ***** в донецьку . як вони верещали від радості . чувак поділив оту воду на 1.2 міліона дамбасян получилось по 0.6 літра на одну істоту --- дітей тільки дуже шкода що без води сидять . діти не винні що батьки ******* путінські кричали ..путін спасі.. от ***** і рятує по 0.6 літра води привіз і водовозки з барского плєча залишає дамбасятам . але маленька ***** проблема нема звідки оті водовозки заправляти водою
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29.07.2025 06:58 Ответить
Та да, я теж дивився це з задоволенням. А наші діти у чому винні шо завдяки лугондонцам гінуть під ракетами бомбами та дронами?Винуватись дітей залежить від їх віку.
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29.07.2025 07:19 Ответить
Тепер будуть жити при лучінах. А
Тепер і скабєєву не побачать. Може мозок почне потроху відновлюватись.
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29.07.2025 06:35 Ответить
Ну звідки у даунбасерів мозок? Це було видно при януковощу. Валували до посиніння : путен прийди, путен введи. ***** прийшло і ввело даунбасерам. Тепер ні шахт, ні заводів, ні фабрик. А навіщо вони кацапам, це конкуренти. І кацапня порізала на метал все, до чого дотягнулась і вивезла метал на свій свинорейх. Так що, тупоголові даунбасери, скоро і водогони поріжуть на метал. Радійте, дебіли даунбасські, ***** прийшло і ввело.
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29.07.2025 07:13 Ответить
Не відновиться те чого немає. У кого мозги були вже давно вибралися з тієї клоаки.
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29.07.2025 07:16 Ответить
Головне - КУДИ вони "вибралися"... Бо вони той "русский мир" принесли на вільні території!... Саме тому люди в Європі плюваться починають від тих "біженців". Та й у нас таких доволі... Пияцтво, хамство, сміття навкруги себе... Навіть чутно, інколи, крики :"ВЫ НАМ ДАЛЖНЫ!!!".
"Россиянина можно вывезти из "русскава мира"... Невозможно вывезти русский мир из "рассеянина"...
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29.07.2025 08:03 Ответить
Які розумні безпілотники... Це вони на даунбасі тренуються, щоб потім звізданути по столиці свинорейху москві.
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29.07.2025 07:06 Ответить
Кожен день кацапи на фронті просуваються далі.Треба землі свої тримати.а не обстрілювати та лякати .що з того?
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29.07.2025 07:15 Ответить
гарешті..
чомусь в нас усі ТЕС розбиті та не працюють
а на Бамбасі працюють???
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29.07.2025 07:28 Ответить
Залишити мешканців без світла - для цього не варто дрони витрачати. Щось військове уразили?
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29.07.2025 08:12 Ответить
Ці чорти які принесли "русский мир" дуже радуются коли українські міста без світла ,щож спробуйте як воно.
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29.07.2025 08:45 Ответить
 
 