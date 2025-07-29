Донецьк атакували безпілотники, понад 150 тисяч абонентів залишились без світла. ВIДЕО

Ввечері 28 липня безпілотники атакували тимчасово окупований Росією Донецьк

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють, що починаючи з 23:00 розпочалася атака безпілотників на Донецьк. Користувачі соцмереж повідомляють про щонайменше два десятки вибухів, що пролунали у різних районах міста. На оприлюднених відео чутно звуки дронів, вибухів, а також роботу систем протиповітряної оборони.

Підконтрольна окупаційній владі компанія "Донецкэлектро" заявила, що внаслідок атаки без світла залишилися понад 150 тисяч мешканці Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

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