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Новини Фото Атака БпЛА на Донецьк
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Донецьк атакували безпілотники, понад 150 тисяч абонентів залишились без світла. ВIДЕО

Ввечері 28 липня безпілотники атакували тимчасово окупований Росією Донецьк

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють, що починаючи з 23:00 розпочалася атака безпілотників на Донецьк. Користувачі соцмереж повідомляють про щонайменше два десятки вибухів, що пролунали у різних районах міста. На оприлюднених відео чутно звуки дронів, вибухів, а також роботу систем протиповітряної оборони.

Підконтрольна окупаційній владі компанія "Донецкэлектро" заявила, що внаслідок атаки без світла залишилися понад 150 тисяч мешканці Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

Дивіться: В окупованому Донецьку вісім прильотів: "В районе шахты Засядько сильное попадание". ВIДЕО

Наслідки атаки дронів на Донецьк

Автор: 

безпілотник (4619) Донецьк (952) Донецька область (9153) Донецький район (24)


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у темряві легше економити воду.
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29.07.2025 02:15 Відповісти
можна сміливо кидати какашки з вікна, ніхто не побачить.
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29.07.2025 02:36 Відповісти
"Абоненти" - це такий евфемізм для "луг@ндонців"?
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29.07.2025 02:35 Відповісти
Вгадайте з трьох раз що станеться за час блекауту з макіївським джерельцем.
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29.07.2025 03:08 Відповісти
 
 