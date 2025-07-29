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Будут судить "сваху", которые за 3800 долл. искали мужчинам фиктивных жен с инвалидностью. ФОТО

Деснянская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 2 жительниц Киевской области, которые обвиняются в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Фиктивный брак с женщиной с инвалидностью

Установлено, что обвиняемые помогали мужчинам заключить фиктивный брак с женщиной с инвалидностью ради выезда за границу. Также военнообязанным предлагали и другую услугу - оформить фиктивные справки и получить группу инвалидности для себя, а дальше выехать за границу.

Смотрите также: Пересечение границы за $15 000: на Волыни разоблачена схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Объявление в фейсбуке

Обвиняемые создали в социальной сети "Facebook" объявление, где искали мужчин, заинтересованных в их предложениях. Поиски "жены" они оценили в 3800 долларов США, из которых женщина с инвалидностью получает 800. Уже в браке мужчина должен выплачивать ей по 10 тыс. гривен ежемесячно.

Организаторов схемы задержали после заключения фиктивного брака и оформления документов, которые давали мужчине право выезда за границу.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Свахи для уклонистов
Свахи для уклонистов
Свахи для уклонистов

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шлюб (13) уклонисты (1004)


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За што? Може у чєловєков любов? Пока дємобілізація не разлучіт іх.
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29.07.2025 14:54 Ответить
Ну нехочет он честно наворованное государством(чиновниками) защищать!пусть живёт своей жизнью!
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29.07.2025 14:59 Ответить
А хто йому чиновників підкинув? Навіть якщо ніколи ні за кого не голосував, тим самим дав шанс дебілам обрати дебілів і просто сучих дітей. Тепер хай шукає жінку з інвалідністю, а потім "прашла вайна - завялі памідори".
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29.07.2025 15:06 Ответить
Ти там в Італії що захищаєш?
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29.07.2025 15:19 Ответить
А що якби в процесі між молодятами виникли б почуття?
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29.07.2025 15:22 Ответить
Просто-таки боротьба за чистоту раси, типу якщо жінка інвалід, то зі здоровим чоловіком їй одружуватися не можна. Виходить, що інваліди мають бути тільки з інвалідами. Повний яволь)
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29.07.2025 15:37 Ответить
Чому ж не можна ? Можна. Але зі здорових кандидатів бажання вийвляють тільки ті, що не бажають зустрічатись з тцк.
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29.07.2025 15:40 Ответить
 
 