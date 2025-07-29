Будут судить "сваху", которые за 3800 долл. искали мужчинам фиктивных жен с инвалидностью. ФОТО

Деснянская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 2 жительниц Киевской области, которые обвиняются в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Фиктивный брак с женщиной с инвалидностью

Установлено, что обвиняемые помогали мужчинам заключить фиктивный брак с женщиной с инвалидностью ради выезда за границу. Также военнообязанным предлагали и другую услугу - оформить фиктивные справки и получить группу инвалидности для себя, а дальше выехать за границу.

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Объявление в фейсбуке

Обвиняемые создали в социальной сети "Facebook" объявление, где искали мужчин, заинтересованных в их предложениях. Поиски "жены" они оценили в 3800 долларов США, из которых женщина с инвалидностью получает 800. Уже в браке мужчина должен выплачивать ей по 10 тыс. гривен ежемесячно.

Организаторов схемы задержали после заключения фиктивного брака и оформления документов, которые давали мужчине право выезда за границу.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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