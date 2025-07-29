Судитимуть "свах", які за 3800 дол. шукали чоловікам фіктивних дружин з інвалідністю. ФОТО

Деснянська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо 2 мешканок Київщини, які обвинувачуються в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю

Встановлено, що обвинувачені допомагали чоловікам укласти фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон. Також військовозобов’язаним пропонували й іншу послугу – оформити фіктивні довідки та отримати групу інвалідності для себе, а далі виїхати за кордон.

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Оголошення у фейсбуці

Обвинувачені створили у соціальній мережі "Facebook" оголошення, де шукали чоловіків, зацікавлених у їх пропозиціях. Пошуки "дружини" вони оцінили у 3800 доларів США, з яких жінка з інвалідністю отримує 800. Вже у шлюбі чоловік має виплачувати їй по 10 тис. гривень щомісячно.

Організаторок схеми затримали після укладення фіктивного шлюбу та оформлення документів, що давали чоловіку право виїзду за кордон.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

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