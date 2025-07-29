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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Судитимуть "свах", які за 3800 дол. шукали чоловікам фіктивних дружин з інвалідністю. ФОТО

Деснянська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо 2 мешканок Київщини, які обвинувачуються в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю

Встановлено, що обвинувачені допомагали чоловікам укласти фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон. Також військовозобов’язаним пропонували й іншу послугу – оформити фіктивні довідки та отримати групу інвалідності для себе, а далі виїхати за кордон.

Дивіться також: Перетин кордону за $15 000: на Волині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оголошення у фейсбуці

Обвинувачені створили у соціальній мережі "Facebook" оголошення, де шукали чоловіків, зацікавлених у їх пропозиціях. Пошуки "дружини" вони оцінили у 3800 доларів США, з яких жінка з інвалідністю отримує 800. Вже у шлюбі чоловік має виплачувати їй по 10 тис. гривень щомісячно.

Організаторок схеми затримали після укладення фіктивного шлюбу та оформлення документів, що давали чоловіку право виїзду за кордон.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Також дивіться: Три тисячі чоловіків не повернулися з-за кордону за схемою Мінкульту, - Железняк. ВIДЕО

Свахи для ухилянтів
Свахи для ухилянтів
Свахи для ухилянтів

Автор: 

шлюб (37) ухилянти (1074)


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Топ коментарі
+3
За што? Може у чєловєков любов? Пока дємобілізація не разлучіт іх.
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29.07.2025 14:54 Відповісти
+1
Просто-таки боротьба за чистоту раси, типу якщо жінка інвалід, то зі здоровим чоловіком їй одружуватися не можна. Виходить, що інваліди мають бути тільки з інвалідами. Повний яволь)
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29.07.2025 15:37 Відповісти
+1
І чим же фіктивний шлюб відрізняється від не фіктивного? Чомусь коли депутат Слуги народу орендує у своєї дружини квартиру в Києві і на оплату оренди отримує сотні тисяч гривень компенсації з наших грошей то його ніхто не судить?
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29.07.2025 15:51 Відповісти
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За што? Може у чєловєков любов? Пока дємобілізація не разлучіт іх.
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29.07.2025 14:54 Відповісти
А хто йому чиновників підкинув? Навіть якщо ніколи ні за кого не голосував, тим самим дав шанс дебілам обрати дебілів і просто сучих дітей. Тепер хай шукає жінку з інвалідністю, а потім "прашла вайна - завялі памідори".
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29.07.2025 15:06 Відповісти
Ти там в Італії що захищаєш?
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29.07.2025 15:19 Відповісти
А що якби в процесі між молодятами виникли б почуття?
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29.07.2025 15:22 Відповісти
Просто-таки боротьба за чистоту раси, типу якщо жінка інвалід, то зі здоровим чоловіком їй одружуватися не можна. Виходить, що інваліди мають бути тільки з інвалідами. Повний яволь)
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29.07.2025 15:37 Відповісти
Чому ж не можна ? Можна. Але зі здорових кандидатів бажання вийвляють тільки ті, що не бажають зустрічатись з тцк.
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29.07.2025 15:40 Відповісти
А це вже їхня особиста справа, що воно роблять поза домом і з ким бажають не зустрічатися.
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29.07.2025 16:28 Відповісти
І чим же фіктивний шлюб відрізняється від не фіктивного? Чомусь коли депутат Слуги народу орендує у своєї дружини квартиру в Києві і на оплату оренди отримує сотні тисяч гривень компенсації з наших грошей то його ніхто не судить?
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29.07.2025 15:51 Відповісти
Вони довели, що шлюб був фіктивним - що не було спільного побуту і статевого акту між чоловіком і дружиною? Бо все інше - їх домисли і не їх суче діло.

Правоохоронці зовсім облінились. Треба доходити до ЄСПЛ і нещадно "займатися статевим актом" з державою в якості "приймаючої сторони".
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29.07.2025 16:23 Відповісти
 
 