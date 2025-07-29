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Новости Фото Россия укрепляет авиабазы
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Россия строит защищенные укрытия для самолетов на авиабазах у границы с Украиной, - британская разведка. ФОТО

Министерство обороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о строительстве Россией защищенных укрытий для самолетов на нескольких авиабазах вблизи границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Россия укрепляет авиабазы у границы с Украиной

По данным британской разведки, укрытия сооружаются на аэродромах Миллерово, Курск-Восточный и Гвардейское. Конструкции имеют куполообразную крышу, толстые противоударные двери, а также засыпаются землей для усиления защиты.

Как отмечается, особое внимание уделено базе Миллерово, расположенной в 17 км от украинской границы. Последний раз она была атакована украинскими БПЛА 22 июля 2025 года. Британская разведка отмечает, что восемь наземных укрытий на этой базе уже почти готовы к использованию.

В отчете подчеркивается, что такие действия являются ответом на рост количества успешных атак украинских дронов на авиационную инфраструктуру РФ.

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Автор: 

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то їхтеба розбомбити ще до того як буде збудовано. Чи наше командування чекає поки як з лінією суровікіна буде?
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29.07.2025 17:19 Ответить
А наша зрадницька влада на "мирних" будівельників уваги не звертає. пуйло вже успішно та безперешкодно проклало залізницю через Донеччину/Запоріжжя вздовж Азову. Про т.з. кримський міст я вже й мовчу.
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29.07.2025 18:35 Ответить
У нас не має такої кількості ракет (Storm Shadow/SCALP-EG, Нептун, Грім2 т.ін.), щоб ними по пустих ангарах навалювати (потрібно чекати, коли там щось появиться). Їхні укриття будуються виключно проти дронів та довгих дронів "Deep Strike". Думаю наше командування розбереться.
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29.07.2025 17:32 Ответить
Ескалація? Та ні... Б...ді!
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29.07.2025 18:01 Ответить
Рашисти тупі але висновки роблять швидко. А ми дуже розумні але до сих пір чекаємо на мир та не будуємо укріплення а якщо щось будуємо то це окопи посеред поля по коліно а "зуби дракона" складаємо на купу
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29.07.2025 18:04 Ответить
Ну це вже тільки балістикою можна накрити. Яка чи то є, чи немає....
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29.07.2025 18:06 Ответить
 
 