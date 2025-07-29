Россия строит защищенные укрытия для самолетов на авиабазах у границы с Украиной, - британская разведка. ФОТО

Министерство обороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о строительстве Россией защищенных укрытий для самолетов на нескольких авиабазах вблизи границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По данным британской разведки, укрытия сооружаются на аэродромах Миллерово, Курск-Восточный и Гвардейское. Конструкции имеют куполообразную крышу, толстые противоударные двери, а также засыпаются землей для усиления защиты.

Как отмечается, особое внимание уделено базе Миллерово, расположенной в 17 км от украинской границы. Последний раз она была атакована украинскими БПЛА 22 июля 2025 года. Британская разведка отмечает, что восемь наземных укрытий на этой базе уже почти готовы к использованию.

В отчете подчеркивается, что такие действия являются ответом на рост количества успешных атак украинских дронов на авиационную инфраструктуру РФ.

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