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Новини Фото Росія укріплює авіабази
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Росія будує захищені укриття для літаків на авіабазах біля кордону з Україною, - британська розвідка. ФОТО

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало супутникові знімки, які свідчать про будівництво Росією захищених укриттів для літаків на кількох авіабазах поблизу кордону з Україною.

Про це йдеться в повідомленні у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Росія укріплює авіабази біля кордону з Україною

За даними британської розвідки, укриття споруджуються на аеродромах Міллерово, Курськ-Східний і Гвардійське. Конструкції мають куполоподібний дах, товсті протиударні двері, а також засипаються землею для посилення захисту.

Як зазначається, особливої уваги надано базі Міллерово, що розташована за 17 км від українського кордону. Востаннє вона була атакована українськими БПЛА 22 липня 2025 року. Британська розвідка зазначає, що вісім наземних укриттів на цій базі вже майже готові до використання.

У звіті підкреслюється, що такі дії є відповіддю на зростання кількості успішних атак українських дронів на авіаційну інфраструктуру РФ.

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то їхтеба розбомбити ще до того як буде збудовано. Чи наше командування чекає поки як з лінією суровікіна буде?
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29.07.2025 17:19 Відповісти
А наша зрадницька влада на "мирних" будівельників уваги не звертає. пуйло вже успішно та безперешкодно проклало залізницю через Донеччину/Запоріжжя вздовж Азову. Про т.з. кримський міст я вже й мовчу.
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29.07.2025 18:35 Відповісти
У нас не має такої кількості ракет (Storm Shadow/SCALP-EG, Нептун, Грім2 т.ін.), щоб ними по пустих ангарах навалювати (потрібно чекати, коли там щось появиться). Їхні укриття будуються виключно проти дронів та довгих дронів "Deep Strike". Думаю наше командування розбереться.
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29.07.2025 17:32 Відповісти
Ескалація? Та ні... Б...ді!
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29.07.2025 18:01 Відповісти
Рашисти тупі але висновки роблять швидко. А ми дуже розумні але до сих пір чекаємо на мир та не будуємо укріплення а якщо щось будуємо то це окопи посеред поля по коліно а "зуби дракона" складаємо на купу
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29.07.2025 18:04 Відповісти
Ну це вже тільки балістикою можна накрити. Яка чи то є, чи немає....
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29.07.2025 18:06 Відповісти
 
 