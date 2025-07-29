Росія будує захищені укриття для літаків на авіабазах біля кордону з Україною, - британська розвідка. ФОТО

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало супутникові знімки, які свідчать про будівництво Росією захищених укриттів для літаків на кількох авіабазах поблизу кордону з Україною.

Про це йдеться в повідомленні у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За даними британської розвідки, укриття споруджуються на аеродромах Міллерово, Курськ-Східний і Гвардійське. Конструкції мають куполоподібний дах, товсті протиударні двері, а також засипаються землею для посилення захисту.

Як зазначається, особливої уваги надано базі Міллерово, що розташована за 17 км від українського кордону. Востаннє вона була атакована українськими БПЛА 22 липня 2025 року. Британська розвідка зазначає, що вісім наземних укриттів на цій базі вже майже готові до використання.

У звіті підкреслюється, що такі дії є відповіддю на зростання кількості успішних атак українських дронів на авіаційну інфраструктуру РФ.

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