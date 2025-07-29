Рашисты сбросили три ФАБа на Константиновку. Ранены трое гражданских. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты сбросили три бомбы "ФАБ-250" на Константиновку Донецкой области.
Об этом сообщила областная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара рашистов ранения получили трое гражданских:
- 74-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии;
- его жена, 70 лет;
- мужчина, 47 лет.
"Полицейские парамедики первыми прибыли на помощь и доставили пострадавших в больницу.
Повреждены 8 многоквартирных домов", - отметили там.
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