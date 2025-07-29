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Рашисты сбросили три ФАБа на Константиновку. Ранены трое гражданских. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты сбросили три бомбы "ФАБ-250" на Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщила областная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара рашистов ранения получили трое гражданских:

  • 74-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии;
  • его жена, 70 лет;
  • мужчина, 47 лет.

"Полицейские парамедики первыми прибыли на помощь и доставили пострадавших в больницу.

Повреждены 8 многоквартирных домов", - отметили там.

Читайте: Враг атаковал FPV-дроном спасателей в Константиновке: двое раненых. ФОТОрепортаж

РФ ударила ФАБами по Константиновке 29 июля 2025 года
РФ ударила ФАБами по Константиновке 29 июля 2025 года
РФ ударила ФАБами по Константиновке 29 июля 2025 года
РФ ударила ФАБами по Константиновке 29 июля 2025 года
РФ ударила ФАБами по Константиновке 29 июля 2025 года
РФ ударила ФАБами по Константиновке 29 июля 2025 года
РФ ударила ФАБами по Константиновке 29 июля 2025 года

Автор: 

обстрел (28754) Донецкая область (10336) Краматорский район (518) Константиновка (1861)


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