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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Рашисти скинули три ФАБи на Костянтинівку. Поранено трьох цивільних. ФОТОрепортаж

Російські окупанти скинули три бомби "ФАБ-250" на Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару рашистів поранення дістали троє цивільних:

  • 74-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані;
  • його дружина, 70 років;
  • чоловік, 47 років.

"Поліцейські парамедики першими прибули на допомогу й доставили постраждалих до лікарні.

Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків", - зазначили там.

Читайте: Ворог атакував FPV-дроном рятувальників у Костянтинівці: двоє поранених. ФОТОрепортаж

РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці 29 липня 2025 року
РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці 29 липня 2025 року
РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці 29 липня 2025 року
РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці 29 липня 2025 року
РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці 29 липня 2025 року
РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці 29 липня 2025 року
РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці 29 липня 2025 року

Автор: 

обстріл (30078) Донецька область (9153) Краматорський район (525) Костянтинівка (394)


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