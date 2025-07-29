Рашисти скинули три ФАБи на Костянтинівку. Поранено трьох цивільних. ФОТОрепортаж
Російські окупанти скинули три бомби "ФАБ-250" на Костянтинівку Донецької області.
Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару рашистів поранення дістали троє цивільних:
- 74-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані;
- його дружина, 70 років;
- чоловік, 47 років.
"Поліцейські парамедики першими прибули на допомогу й доставили постраждалих до лікарні.
Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків", - зазначили там.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль