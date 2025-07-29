Прокуроры Киевской облпрокуратуры сообщили о подозрении в коррупции 29 должностным лицам - нанесен ущерб более 48 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуратура фиксирует на Киевщине системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, энергетике и лесной отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Почти полсотни миллионов гривен убытков. Выведенные земли, фиктивные ремонты, накрученные тарифы, пропавшие медикаменты и распиленные леса. Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачены масштабные коррупционные схемы в регионе - 29 подозреваемых: депутаты, чиновники, директора коммунальных предприятий и различные должностные лица громад.

Также читайте: 251 обвинительный приговор вступил в законную силу по делам НАБУ и САП

Земля

Директор государственного предприятия "ДГ "Дмитровка" Института садоводства НААН Украины" на основании поддельного акта передал земельный участок на 18 га земли из государственной собственности подконтрольному ООО. В регистрационных действиях участвовали государственный регистратор из другой области и привлеченное постороннее лицо, которое технически осуществило внесение недостоверных сведений. Стоимость участка - более 22,8 млн грн.

В Белой Церкви действующий депутат Киевского областного совета, находясь в 2018 году в должности первого заместителя председателя Белоцерковской РГА, издал незаконное распоряжение и заключил договор купли-продажи земельного участка площадью 0,35 га с заниженной стоимостью. Убытки государству - более 1 млн грн.

Тепло и тарифы

Руководитель и главный экономист частного коммунального бытового предприятия "Теплокомунсервис" в течение 2021-2023 годов подавали в Бучанский городской совет расчеты, которые не соответствовали фактическим затратам. Бывшая начальница управления ЖКХ не осуществила ни одной проверки. Как следствие, из бюджета безосновательно компенсировано более 13,2 млн грн.

Фиктивная реконструкция системы отопления в с. Озера Бучанского района.

Между Гостомельской поселковой военной администрацией и корпорацией "Украинские атомные приборы и системы" заключен договор на установку модуля аварийного теплоснабжения. Работы выполнены частично, но акты - подписаны. К схеме привлечены заместитель начальника военной администрации, инженера технадзора и руководителя корпорации. Сумма убытков - более 550 тыс. грн.

Между Гостомельской поселковой военной администрацией и корпорацией "Украинские атомные приборы и системы" заключен договор на установку модуля аварийного теплоснабжения. Работы выполнены частично, но акты - подписаны. К схеме привлечены заместитель начальника военной администрации, инженера технадзора и руководителя корпорации. Сумма убытков - более 550 тыс. грн. Завышенная стоимость спецтехники для Вышгородского водоканала.

Председатель Вышгородского городского совета согласовал закупку каналопромывочного автомобиля по завышенной цене - без проведения надлежащего анализа рынка. Убытки - 736 тыс грн.

Также читайте: Сообщено о подозрении заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области и бывшему первому заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черкасской области, - ОГП. ФОТО

Лес

Двое мастеров леса филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" вместе с четырьмя сообщниками организовали незаконную вырубку деревьев на территории Макаровского надлесничества. Продажа древесины осуществлялась "в обход" учета. Сумма ущерба окружающей среде - 723 тыс грн, что подтверждается судебной инженерно-экологической экспертизой.

Медицина

Чиновница Белоцерковской городской больницы №2 заключила два контракта на закупку фармацевтической продукции. При этом цена продукции завышена в несколько раз. Сумма убытков - 1,748 млн грн.

Дороги:

Директор подрядной организации - депутат Великодимерского поселкового совета - во время капремонта улиц в селах Гоголев и Великая Дымерка в Броварском районе завысил объемы асфальтирования и количество материалов. Сумма убытков - 827 тыс грн.

Руководитель ООО "Белоцерковское ДЭУ" завысил объемы посыпки дорог и площадь их обработки, а чиновник Департамента ЖКХ Белоцерковского горсовета подписал акты без проверки.

Убытки - 767 тыс. грн.

Коммунальное имущество

Бывшее руководство Чабановского поселкового совета совместно с должностным лицом КП "Чабановская управляющая компания жилищно-коммунальных услуг" незаконно отчудили помещение бойлерной стоимостью более 349 тыс грн. Путем фиктивного перевода в собственность поселка и последующей приватизации объект оказался в частных руках.

Читайте: Нанес государству ущерб на 5,4 млн гривен: СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника Минобороны

Гранты

Фиктивная отчетность о садоводстве - 8,1 млн грн убытков.

Должностные лица ООО предоставили в Минагрополитики ложные документы о создании нового сада. Уполномоченный банк - АО "Ощадбанк" - получил положительный акт от сотрудницы, которая не провела реального мониторинга.

Средства государственного бюджета фактически распределены не по целевому назначению.

Всем фигурантам, в зависимости от содеянного, сообщено о подозрении по статьям 191, 364, 366, 367, 255, 246, 361 УК Украины.





















