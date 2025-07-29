Прокуроры Киевской облпрокуратуры сообщили о подозрении в коррупции 29 должностным лицам - нанесен ущерб более 48 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прокуратура фиксирует на Киевщине системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, энергетике и лесной отрасли.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Почти полсотни миллионов гривен убытков. Выведенные земли, фиктивные ремонты, накрученные тарифы, пропавшие медикаменты и распиленные леса. Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачены масштабные коррупционные схемы в регионе - 29 подозреваемых: депутаты, чиновники, директора коммунальных предприятий и различные должностные лица громад.
Земля
- Директор государственного предприятия "ДГ "Дмитровка" Института садоводства НААН Украины" на основании поддельного акта передал земельный участок на 18 га земли из государственной собственности подконтрольному ООО. В регистрационных действиях участвовали государственный регистратор из другой области и привлеченное постороннее лицо, которое технически осуществило внесение недостоверных сведений. Стоимость участка - более 22,8 млн грн.
- В Белой Церкви действующий депутат Киевского областного совета, находясь в 2018 году в должности первого заместителя председателя Белоцерковской РГА, издал незаконное распоряжение и заключил договор купли-продажи земельного участка площадью 0,35 га с заниженной стоимостью. Убытки государству - более 1 млн грн.
Тепло и тарифы
- Руководитель и главный экономист частного коммунального бытового предприятия "Теплокомунсервис" в течение 2021-2023 годов подавали в Бучанский городской совет расчеты, которые не соответствовали фактическим затратам. Бывшая начальница управления ЖКХ не осуществила ни одной проверки. Как следствие, из бюджета безосновательно компенсировано более 13,2 млн грн.
- Фиктивная реконструкция системы отопления в с. Озера Бучанского района.
Между Гостомельской поселковой военной администрацией и корпорацией "Украинские атомные приборы и системы" заключен договор на установку модуля аварийного теплоснабжения. Работы выполнены частично, но акты - подписаны. К схеме привлечены заместитель начальника военной администрации, инженера технадзора и руководителя корпорации. Сумма убытков - более 550 тыс. грн.
- Завышенная стоимость спецтехники для Вышгородского водоканала.
Председатель Вышгородского городского совета согласовал закупку каналопромывочного автомобиля по завышенной цене - без проведения надлежащего анализа рынка. Убытки - 736 тыс грн.
Лес
- Двое мастеров леса филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" вместе с четырьмя сообщниками организовали незаконную вырубку деревьев на территории Макаровского надлесничества. Продажа древесины осуществлялась "в обход" учета. Сумма ущерба окружающей среде - 723 тыс грн, что подтверждается судебной инженерно-экологической экспертизой.
Медицина
- Чиновница Белоцерковской городской больницы №2 заключила два контракта на закупку фармацевтической продукции. При этом цена продукции завышена в несколько раз. Сумма убытков - 1,748 млн грн.
Дороги:
- Директор подрядной организации - депутат Великодимерского поселкового совета - во время капремонта улиц в селах Гоголев и Великая Дымерка в Броварском районе завысил объемы асфальтирования и количество материалов. Сумма убытков - 827 тыс грн.
- Руководитель ООО "Белоцерковское ДЭУ" завысил объемы посыпки дорог и площадь их обработки, а чиновник Департамента ЖКХ Белоцерковского горсовета подписал акты без проверки.
Убытки - 767 тыс. грн.
Коммунальное имущество
- Бывшее руководство Чабановского поселкового совета совместно с должностным лицом КП "Чабановская управляющая компания жилищно-коммунальных услуг" незаконно отчудили помещение бойлерной стоимостью более 349 тыс грн. Путем фиктивного перевода в собственность поселка и последующей приватизации объект оказался в частных руках.
Гранты
- Фиктивная отчетность о садоводстве - 8,1 млн грн убытков.
Должностные лица ООО предоставили в Минагрополитики ложные документы о создании нового сада. Уполномоченный банк - АО "Ощадбанк" - получил положительный акт от сотрудницы, которая не провела реального мониторинга.
Средства государственного бюджета фактически распределены не по целевому назначению.
Всем фигурантам, в зависимости от содеянного, сообщено о подозрении по статьям 191, 364, 366, 367, 255, 246, 361 УК Украины.
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1 млн евро делят на 29 фигурантов,это по 35 тысяч евро...
Просто какой-то треш, за это придёт ответственность, все кто организует картинки такие, раздерибанивая на миллиарды... совсем за идиотов держат людей, жмурождуны конченные