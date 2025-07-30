РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9287 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
336 0

Оккупанты нанесли удар по селу в Запорожской области: ранен мужчина, разрушены дома. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 июля, российские войска нанесли удары по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего есть раненый.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки получил ранения 78-летний мужчина.

Кроме того, разрушены частные дома, хозяйственные постройки. Произошли возгорания. Пожар уже ликвидирован подразделением ГСЧС.

Также читайте: Враг интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского на Запорожье, - Сырский

Обстрел Запорожской области 30 июля
Обстрел Запорожской области 30 июля
Обстрел Запорожской области 30 июля

Автор: 

обстрел (28772) Запорожская область (3356) Пологовский район (104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 