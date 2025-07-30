Оккупанты нанесли удар по селу в Запорожской области: ранен мужчина, разрушены дома. ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 июля, российские войска нанесли удары по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего есть раненый.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеской атаки получил ранения 78-летний мужчина.
Кроме того, разрушены частные дома, хозяйственные постройки. Произошли возгорания. Пожар уже ликвидирован подразделением ГСЧС.
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