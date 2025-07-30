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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Окупанти вдарили по Пологівському району на Запоріжжі: поранено чоловіка, зруйновано будинки, пошкоджено авто рятувальників. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 30 липня, російські війська завдали ударів по Пологівському району Запорізької області, унаслідок чого є поранений.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки дістав поранення 78-річний чоловік.

Крім того, зруйновано приватні будинки, господарчі споруди. Стались загоряння. Пожежу вже ліквідовано підрозділом ДСНС.

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Обстріл Запорізької області 30 липня
Обстріл Запорізької області 30 липня
Обстріл Запорізької області 30 липня

Як розповіли в ДСНС, у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі під обстріл потрапили рятувальники.

Росіяни обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті ліквідовували пожежі, спричинені попередньою ворожою атакою.

Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

Атака на Запорізьку область
Атака на Запорізьку область

Автор: 

обстріл (30096) Запорізька область (3889) Пологівський район (102)


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