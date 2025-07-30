Окупанти вдарили по Пологівському району на Запоріжжі: поранено чоловіка, зруйновано будинки, пошкоджено авто рятувальників. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 30 липня, російські війська завдали ударів по Пологівському району Запорізької області, унаслідок чого є поранений.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки дістав поранення 78-річний чоловік.

Крім того, зруйновано приватні будинки, господарчі споруди. Стались загоряння. Пожежу вже ліквідовано підрозділом ДСНС.

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Як розповіли в ДСНС, у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі під обстріл потрапили рятувальники.

Росіяни обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті ліквідовували пожежі, спричинені попередньою ворожою атакою.



Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.



