Окупанти вдарили по Пологівському району на Запоріжжі: поранено чоловіка, зруйновано будинки, пошкоджено авто рятувальників. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 30 липня, російські війська завдали ударів по Пологівському району Запорізької області, унаслідок чого є поранений.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки дістав поранення 78-річний чоловік.
Крім того, зруйновано приватні будинки, господарчі споруди. Стались загоряння. Пожежу вже ліквідовано підрозділом ДСНС.
Як розповіли в ДСНС, у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі під обстріл потрапили рятувальники.
Росіяни обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті ліквідовували пожежі, спричинені попередньою ворожою атакою.
Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.
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