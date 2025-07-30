Россияне атаковали два района Днепропетровской области: повреждены дома, многоэтажка и магазины. ФОТОрепортаж

В течение дня 30 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Бил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах.

В результате атаки загорелись частный дом и сухая трава. Огонь потушили. Повреждены еще один дом, хозяйственная постройка, многоэтажка, магазины.

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В Синельниковском районе агрессор попал беспилотниками по Межевской громаде. Возник пожар в здании, которое не эксплуатировалось. Его ликвидировали. Изуродована инфраструктура.











