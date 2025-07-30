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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали два района Днепропетровской области: повреждены дома, многоэтажка и магазины. ФОТОрепортаж

В течение дня 30 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Бил по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах.

В результате атаки загорелись частный дом и сухая трава. Огонь потушили. Повреждены еще один дом, хозяйственная постройка, многоэтажка, магазины.

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В Синельниковском районе агрессор попал беспилотниками по Межевской громаде. Возник пожар в здании, которое не эксплуатировалось. Его ликвидировали. Изуродована инфраструктура.

Обстрелы Днепропетровской области 30 июля
Обстрелы Днепропетровской области 30 июля
Обстрелы Днепропетровской области 30 июля
Обстрелы Днепропетровской области 30 июля
Обстрелы Днепропетровской области 30 июля
Обстрелы Днепропетровской области 30 июля

Автор: 

обстрел (28772) Никополь (1125) Днепропетровская область (4294) Никопольский район (351) Синельниковский район (153)


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