Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, багатоповерхівку та магазини. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 30 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.

Унаслідок атаки зайнялися приватний будинок і суха трава. Вогонь загасили. Пошкоджені ще одна оселя, господарська споруда, багатоповерхівка, магазини.

Також читайте: Зеленський підписав указ про створення Тернівської військової адміністрації на Дніпропетровщині

У Синельниківському районі агресор поцілив безпілотниками по Межівській громаді. Виникла пожежа в будівлі, що не експлуатувалася. Її ліквідували. Понівечена інфраструктура.











