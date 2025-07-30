Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, багатоповерхівку та магазини. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 30 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.
Унаслідок атаки зайнялися приватний будинок і суха трава. Вогонь загасили. Пошкоджені ще одна оселя, господарська споруда, багатоповерхівка, магазини.
У Синельниківському районі агресор поцілив безпілотниками по Межівській громаді. Виникла пожежа в будівлі, що не експлуатувалася. Її ліквідували. Понівечена інфраструктура.
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