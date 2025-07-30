С начала июля подразделения СБС поразили более 4900 окупантов. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Силы беспилотных систем поразили 631 уникальную цель противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности
- 132 единицы личного состава, из которых 76 - ликвидировано;
- 33 единицы автомобильной техники и 28 мотоциклов;
- 7 артиллерийских систем.
"Кроме того, уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-30.07) уничтожено/поражено 22751 цель, из которых 4988 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
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Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий30.07.2025 20:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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