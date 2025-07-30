Від початку липня підрозділи СБС уразили понад 4900 окупантів. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сили безпілотних систем уразили 631 унікальну ціль противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено, зокрема
- 132 одиниці особового складу, з яких 76 – ліквідовано;
- 33 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;
- 7 артилерійських систем.
"Крім того, знищено 25 безпілотних літальних апаратів противника (типу "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–30.07) знищено/уражено 22751 ціль, з яких 4988 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль