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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Від початку липня підрозділи СБС уразили понад 4900 окупантів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сили безпілотних систем уразили 631 унікальну ціль противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено, зокрема

  • 132 одиниці особового складу, з яких 76 – ліквідовано;
  • 33 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;
  • 7 артилерійських систем.

"Крім того, знищено 25 безпілотних літальних апаратів противника (типу "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–30.07) знищено/уражено 22751 ціль, з яких 4988 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

ліквідація (4283) знищення (7894) Сили безпілотних систем (171) війна в Україні (5462)


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