Участники акции за восстановление независимости НАБУ и САП в Киеве почтили минутой молчания погибших защитников и защитниц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве участники акции за восстановление независимости НАБУ и САП почтили минутой молчания память погибших украинских военных.
Видео в соцсети фейсбук опубликовала Любовь Шипович, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, что вечером 30 июля накануне голосования в Верховной Раде за президентский законопроект 13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП в ряде городов Украины люди вышли на акцию протеста.
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це все пересрати в золоті унітази і перекрутити? - це так по зеленому, по кловунярськи...