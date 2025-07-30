Участники акции за восстановление независимости НАБУ и САП в Киеве почтили минутой молчания погибших защитников и защитниц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве участники акции за восстановление независимости НАБУ и САП почтили минутой молчания память погибших украинских военных.

Видео в соцсети фейсбук опубликовала Любовь Шипович, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, что вечером 30 июля накануне голосования в Верховной Раде за президентский законопроект 13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП в ряде городов Украины люди вышли на акцию протеста.

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