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Новости Фото Минута молчания Протесты против закона о НАБУ и САП
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Участники акции за восстановление независимости НАБУ и САП в Киеве почтили минутой молчания погибших защитников и защитниц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве участники акции за восстановление независимости НАБУ и САП почтили минутой молчания память погибших украинских военных.

Видео в соцсети фейсбук опубликовала Любовь Шипович, сообщает Цензор.НЕТ.

минута молчания

минута молчания

минута молчания

Напомним, что вечером 30 июля накануне голосования в Верховной Раде за президентский законопроект 13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП в ряде городов Украины люди вышли на акцию протеста.

Смотрите также: "Независимой стране - независимые институты": в Одессе, Львове, Харькове и других городах протестуют против закона, который ограничивает НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25932) протест (5893)


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А ОПешні телеграм-помийки, і Шмарафон сіє перемогу. Люди вийшли, і попросили в Зеленского допомоги. І він їм пішов на зустріч. Подав необхідний закон.

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30.07.2025 23:42 Ответить
Люди! - висловили свою думку на картонках.
це все пересрати в золоті унітази і перекрутити? - це так по зеленому, по кловунярськи...
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30.07.2025 23:45 Ответить
Під мантією не видно обісрані від час прийняття рішення портки царя. 😁
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30.07.2025 23:45 Ответить
Ну мабуть треба це донести до мітингуючих, щоб протести не припинялися ні за яких обставин поки добрий цар не буде знищений. 😁
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30.07.2025 23:50 Ответить
 
 