"Независимой стране - независимые институты": в Одессе, Львове, Харькове и других городах протестуют против закона, который ограничивает НАБУ и САП. ФОТОрепортаж
Вечером среды, 30 июля, накануне голосования в Верховной Раде за президентский законопроект 13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП в ряде городов Украины люди вышли на акцию протеста.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Митинги в поддержку антикоррупционных органов уже состоялись или продолжаются в Хмельницком, Львове, Днепре, Запорожье, Ровно, Черкассах, Одессе, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, а также в Киеве.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Стоим за демократию" "Руки прочь от НАБУ", "Независимой стране - независимые институты", "Власть Украины - это народ", "НАБУ и САП - не для ваших схем", "Живет коррупция - умирает будущее" и другими.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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А от, коли фінансування України припиниться, тоді і будеш ставити смайлики.
Там нема недоторканих і нема вибіркогового правосуддя.
А в Україні саме це зараз відбувається - СБУ та ГУР охороняли Чернишова від НАБУ та САП.
А багатьохєм наближеним до Зеленського корупціонерам СБУ та ГУР забезпечило виїзд за кордон.
Ну давай роскажи де у Євросоюзі особисто президент очолює організоване злочинне угрупування.
Українці, татари, рускіє, євреї...
Чи ви і Малюка з Будановим у євреї запишете?
Стефанчук - українець.
Малюк - українець.
Буданов - українець.
Шмигаль - українець.
Єрмак - русскій.
Зеленський -таки да;
Шефір С.- таки да;
Шефір Б.-таки да;
Коломойський - таки да, да, да;
Боголюбов- таки да
Коломоя з'їли його ж лакеї.
Боголюбов щось вирішує?
Татаров - українець.
Галущенко - українець.
Я тобі на будь-якого єврея в оточенні ЗЄ покажу три українця. 😁
Тому припиняй натягувати сову на глобус.
Уйобки є серед будь-яких національностей. І українці не виключення.
Арахамія - абхазець
Свириденко - українка
Я розумію, що зажопні йудофоби з легкістю самі призначають потрібну національність. Але таке різномаїття ігнорувати неможливо.
Свириденко - прем'єр-міністр.
Галущенко - міністр юстиції.
Малюк - голова СБУ.
Клименко - міністр внутрішніх справ.
Чи це не ключові посади?
Дядя, ти мариш.
Це про Зеленського і Ко та його ручших правоохоронців з судами. От просто тютелька у тютельку.
Особливо, коли їм кажуть, що з їхніх податків підтримується диктатура, узурпація влади та корупція.
Середньостатистмчному бюргеру чи фермеру буде цікаво узнати, що його гроші тупо крадуть у зовсім іншій не дуже йому цікавій і потрібній країні.
П.С. Ви реально тупі...
І досі не розумієте, що трапилося і до чого веде.
Коло замкнулося...
відать можна було красти і грабувати 3 роки - актівісти мовчали , а на 4 рік -шось в актівістів йокнуло - і так співпало з ліквідацією Набу і вони вирішили вже не мовчати ,що зелене шобло розкрадає країну. Принципові люди....
А я ж забув " https://www.liga.net/politics/opinion/chto-proizoshlo-granitsa-samotsenzury-byla-peresechena-iz-za-narusheniya-sotsialnogo-dogovora граница самоцензуры " - активісти вгадали всі літери -але ніяк не могли вгадати слово . Я ж кажу -принципові люди .....
Це і так чи не найбільші протести від початку повномасштабного вторгнення.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0GUDmNBj1SFGMYZFTXYc4G4ioLnDGbfBovmXs48BNyNEU68AQPQJpai9ZXibjGpyul 1 ч. ·
Помітно, що https://www.facebook.com/zelenskyy.official Володимир Зеленський загрався. Помітно, що його дратує протест. Помітно, що протестуючих дратує шоумен, який вирішив, що він цар, а українці це його челядь. Все це помітно. Помітно і те, що у своїй панічній атаці на антикорупційні інститутиції Зеленський не лише втратив імунітет на критику та протести, а і фактично скинум маску. І люди побачили блазня, якій знає чим займаються його друзі, оточення партнери по Квартал-95 та всі інші, але намагається врятувати всіх їх від відповідальності за корупційні злочини. І тоді операція "Врятувати рядових Чернишова та Міндіча" призводить до атаки Зеленського на САП та НАБУ. А до чого це призвело згодом ми всі знаємо.
Тепер він шукає для себе варіант викрутитися з цієї ситуації і тішить себе марною надією перебратися на другий термін. Він все ще не розіміє, що скоїв і що самостійно вбив всі шанси на переобрання. Він сподівається, що все це забудуть. Зеленському час забути про другий термін, а його прислузі готуватися до першого. І це вони зробили разом.
Через деякий час я нагадаю цей допис та обов'язково скажу - А я ж казав!