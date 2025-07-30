"Независимой стране - независимые институты": в Одессе, Львове, Харькове и других городах протестуют против закона, который ограничивает НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

Вечером среды, 30 июля, накануне голосования в Верховной Раде за президентский законопроект 13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП в ряде городов Украины люди вышли на акцию протеста.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Митинги в поддержку антикоррупционных органов уже состоялись или продолжаются в Хмельницком, Львове, Днепре, Запорожье, Ровно, Черкассах, Одессе, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, а также в Киеве.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Стоим за демократию" "Руки прочь от НАБУ", "Независимой стране - независимые институты", "Власть Украины - это народ", "НАБУ и САП - не для ваших схем", "Живет коррупция - умирает будущее" и другими.



Одесса



Одесса



Одесса



Львов



Львов



Хмельницкий



Хмельницкий



Запорожье



Запорожье



Харьков



Харьков



Харьков



Днепр



Днепр



Ривне

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

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