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Новости Протесты против закона о НАБУ и САП
3 399 78

"Независимой стране - независимые институты": в Одессе, Львове, Харькове и других городах протестуют против закона, который ограничивает НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

Вечером среды, 30 июля, накануне голосования в Верховной Раде за президентский законопроект 13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП в ряде городов Украины люди вышли на акцию протеста.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Митинги в поддержку антикоррупционных органов уже состоялись или продолжаются в Хмельницком, Львове, Днепре, Запорожье, Ровно, Черкассах, Одессе, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, а также в Киеве.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Стоим за демократию" "Руки прочь от НАБУ", "Независимой стране - независимые институты", "Власть Украины - это народ", "НАБУ и САП - не для ваших схем", "Живет коррупция - умирает будущее" и другими.

протест
Одесса

протест
Одесса

протест
Одесса

протест
Львов

протест
Львов

протест
Хмельницкий

протест
Хмельницкий

протест
Запорожье

протест
Запорожье

протест
Харьков 

протест
Харьков

протест
Харьков

протест
Днепр 

протест
Днепр

протест
Ривне 

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Смотрите также: В Киеве девятый день протестуют против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4479) протест (5896) САП (2254)


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Топ комментарии
+10
А де показують потужні мітинги в підтримку Шашличного?
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30.07.2025 22:19 Ответить
+7
поки лютують лише ботоферми уродівські. тітушки готові, мусорня та гебешники також. але гідрант засцяв і поки відклав реванш.
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30.07.2025 22:27 Ответить
+7
Z-елю геть!
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30.07.2025 22:31 Ответить
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я зельоний ублюдочний телемарафон не дивлюсь - там щось про протести кажуть?
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30.07.2025 22:17 Ответить
страшно інше - МАРОДЕР-зЭ-рат думає вижити й перехитрити сьогодні й зараз усіх й уся - блювотні зільоні невиправні
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30.07.2025 22:28 Ответить
а й справді майже 8 років їм все сходило, 2 з половиною роки страшної війни корабель країни вів зільоний імітаор ********** ааааа!!!
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30.07.2025 22:30 Ответить
Вова *********, Україні потрібно НАБУ, а не НАїБУ!
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31.07.2025 00:00 Ответить
А де показують потужні мітинги в підтримку Шашличного?
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30.07.2025 22:19 Ответить
поки лютують лише ботоферми уродівські. тітушки готові, мусорня та гебешники також. але гідрант засцяв і поки відклав реванш.
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30.07.2025 22:27 Ответить
Z-елю геть!
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30.07.2025 22:31 Ответить
ЗЕлені сподівалися, що воно стихне, якщо його не чипати, а воно поширюється. 😁
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30.07.2025 22:37 Ответить
Особливо, в Рівному. Все місто піднялося!
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30.07.2025 22:44 Ответить
Для статей у ЗМІ Євросоюзу цього вистачить.

А от, коли фінансування України припиниться, тоді і будеш ставити смайлики.
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30.07.2025 22:46 Ответить
Хочу вас запитати шановний, а назвіть мені будьласка, хочаб одну країну, де спецслужби, були б повністю незалежні від держави. Це просто питання, не від "зелених" чи "порохоботів" - хочаб одну! і поясніть, чому у нас, повинно бути не так, як у всьому, цивілізованому світі.
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30.07.2025 22:49 Ответить
Не повіриш - у ЕС президенти не указують правоохоронцям, антикопупціонерам та судам кого мочити, а кого відмазувати.
Там нема недоторканих і нема вибіркогового правосуддя.
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30.07.2025 23:02 Ответить
Не повіриТЕ,, Але є країни, гірше за нашу , АЛЕ! Ні, у жодній ******** країні, спецслужби не є повністю незалежними від держави. - Такої країни, просто - Не існує. Спецслужби, за своєю природою, є частиною державного апарату і виконують завдання, визначені урядом або парламентом. Вони можуть мати різний ступінь автономії, але завжди підпорядковуються певним законам, нормативним актам і політичному керівництву. Навіть країни, які мають традиції нейтралітету або відносно слабкі збройні сили, такі як Швейцарія, мають спецслужби, що діють в рамках державних інституцій. І ось що цікаво, чому у нас, все повинно бути не так, тому що нам дають гроші?? - Так гроші, які дають нам, так би мовити наші друзі, не повинні змушувати нас, проводити якісь там експерименти, аналогів котрих, просто немає у цивілізованому світі.
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30.07.2025 23:26 Ответить
Ну тоді ти нагадай у якій країні ЄС спецслужби з прямого розпорядження голови держави рятують корупціонерів і охороняють від антикорупційних органів.

А в Україні саме це зараз відбувається - СБУ та ГУР охороняли Чернишова від НАБУ та САП.
А багатьохєм наближеним до Зеленського корупціонерам СБУ та ГУР забезпечило виїзд за кордон.

Ну давай роскажи де у Євросоюзі особисто президент очолює організоване злочинне угрупування.
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30.07.2025 23:35 Ответить
Ти не підкажеш до якої виключно національності відносяться члени злочинного угрупування, яке номінально очолює Вова *********?
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30.07.2025 23:55 Ответить
Воно абсолютно інтернаціональне. 😁
Українці, татари, рускіє, євреї...

Чи ви і Малюка з Будановим у євреї запишете?
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31.07.2025 00:00 Ответить
Ні, ВасяДвамагазина і КофевЯлті- це два шабесгої. Всі інші члени цього шобла, таки да. А ось де ви там татар, українців і росіян знайшли- це загадка. Чого ви боїтеся назвати речі своїми іменами?
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31.07.2025 00:06 Ответить
Умеров - татарин.
Стефанчук - українець.
Малюк - українець.
Буданов - українець.
Шмигаль - українець.
Єрмак - русскій.
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31.07.2025 00:08 Ответить
Міндіч- таки да
Зеленський -таки да;
Шефір С.- таки да;
Шефір Б.-таки да;
Коломойський - таки да, да, да;
Боголюбов- таки да
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31.07.2025 00:32 Ответить
Забув такого живописного персонажа, що вийшов в тираж , як Резніков, який теж, таки да.
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31.07.2025 00:38 Ответить
Обидва Шефіри вже злиті.
Коломоя з'їли його ж лакеї.
Боголюбов щось вирішує?

Татаров - українець.
Галущенко - українець.

Я тобі на будь-якого єврея в оточенні ЗЄ покажу три українця. 😁

Тому припиняй натягувати сову на глобус.
Уйобки є серед будь-яких національностей. І українці не виключення.
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31.07.2025 00:43 Ответить
Злиті коли? На шостому році правління. Чого ж ти Міндіча не згадав? Ну звичайно, по його "щирому слов'янському обличчі" важко допустити, що він таки да. Подейкують,що він головний гаманець самого Вови **********. Брешуть, напевне. А ось з цитатою "Уйобки є серед будь-яких національностей. І українці не виключення"- я повністю згодний. Чого вартий тільки спікер Стефанчук. Генерал Омельченко не перестає дивуватись, що цей персонаж має докторську ступінь по юриспруденції.
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31.07.2025 00:53 Ответить
Єрмак наполовину- по батькові. Таки ніт. Таки не галахічний.
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31.07.2025 00:35 Ответить
Це всі шабесгої. Дуже потрібні персонажі.
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31.07.2025 00:39 Ответить
Стефанішина - українка
Арахамія - абхазець
Свириденко - українка

Я розумію, що зажопні йудофоби з легкістю самі призначають потрібну національність. Але таке різномаїття ігнорувати неможливо.
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31.07.2025 00:13 Ответить
Зрозуміло, що ключові посади в руках таки да. Але тільки не в руках українців. А технічні питання можна доручити і надійним шабесгоям. Ну зовсім , як в Ізраїлі, тільки навпаки.
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31.07.2025 00:44 Ответить
Стефанчук - спікер парламенту.
Свириденко - прем'єр-міністр.
Галущенко - міністр юстиції.
Малюк - голова СБУ.
Клименко - міністр внутрішніх справ.

Чи це не ключові посади?

Дядя, ти мариш.
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31.07.2025 00:47 Ответить
Дядя опустися на землю, В ******** Україні є одна головна ключова посада і називається вона Єрмак. Ну і ті ключові посади, через які проходять грошові потоки, зокрема міністр оборони.
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31.07.2025 00:59 Ответить
Всі вишеперечислені - кишенькові персонажі Єрмака, який в Україні є регентом при інфанті Зеленському.
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31.07.2025 01:01 Ответить
Ти казав про кючові посади.
Я тобі показав ключові посади.

Сперичайся надалі сам з собою. Твої марення вже дістали.

П.С. Тільки тепер я послідкую за твоєю активністю, що вчасно випиляти з форуму.
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31.07.2025 01:11 Ответить
Цікаво, яким чином ти випиляєш вчасно з форуму? І для випилювання з форуму потрібна вагома причина. Хто випиляє правду? Я відповідаю за правдивість кожного свого слова. Ти боїшся правди?
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31.07.2025 01:15 Ответить
Можна детальніше про твою правду?

Ну і, щоб два рази не вставати, чим тебе не влаштовують євреї?
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31.07.2025 01:17 Ответить
Мене євреї , як нація влаштовують, як ніхто- дуже високоінтелектуальна нація. Мене не влаштовуть тільки злочинці єврейської національності рівно так само , як і злочинці будь-якої іншої національності.
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31.07.2025 01:21 Ответить
Тоді питання закрито.
Список злочинців будь-яких національностей вище.
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31.07.2025 01:22 Ответить
"...ключові посади..." В Ізраїлі тільки в євреїв в Україні теж. коломойський захопив фінансово- банківській напрям, в медіа го.дони і подібні, футбол в руках суркісів, прибуткові надра роздані євреям злочевским.....не забагато їх тут. В міграційній службі генерал-єврей в 35 років. А лакеїв українців знайдуть для прибирання.
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31.07.2025 06:27 Ответить
Доречі, "Андрєй" з румунським прапором, а ти сам-то еталонний арієць чи дворняжка з мокшанських боліт?
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31.07.2025 01:14 Ответить
А ти, Герхард, таки да? Тільки без образ.
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31.07.2025 01:17 Ответить
Я таки ні.
У мені є кров українських селян, сибірськіх бунтівників та азербайджанських князів.
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31.07.2025 01:21 Ответить
Я українець і по батькові і по матері.
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31.07.2025 01:40 Ответить
...якщо б в ЄС такі вказівки поступали від преза, то він би швидко став експрезом...

Кожна держ.інституція має працювати в рамках своїх повноважень, визначенних в Конституції, обов'язковим є розподіл і взаємоконтроль гілок влади + 4-та влада ЗМІ.

Не слід вигадувати самим колесо, адже треба лише наслідувати досвід ЄС, а як інакше?!

Сподіваємося, що сьогодні депи виправлять грубу жахливу для країни помилку.

Єдине, що засмучує, це те, щоб на чолі цих антикор.органів, прокуратури, судів, СБУ, МВС... були достойники, які дійсно є совістю нації.

До питання з призначенням очильника БЕБ: наявність рос.паспорту у його батька дійсно непокоїть ...і протиричить закону України про подвійне громадянство... і як на це реагує його син? Типа відмазка: діти за батьків не відповідають... О то ж!(
Тобто, щоб судити і вершити долі інших, треба починати з себе, зі своїх близьких!
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31.07.2025 10:07 Ответить
Організоване злочинне угруповання - це стійка група осіб, яка об'єдналася для вчинення злочинів, часто з метою отримання фінансової або іншої матеріальної вигоди.

Це про Зеленського і Ко та його ручших правоохоронців з судами. От просто тютелька у тютельку.
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30.07.2025 23:40 Ответить
шановний, это не спецслужбы а борцы с коррупцией в Украине.
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30.07.2025 23:05 Ответить
если президент плохой то нужно отменить институт президентства?))))
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30.07.2025 23:23 Ответить
Для Європи, такі протести виглядяють більш ніж буденно. У них таке постійно, як частина міського пейзажу. На цьому тему не зробиш
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30.07.2025 22:53 Ответить
Ну сподівайтеся, що узурпація влади, диктатура та корупція доя ЄС абсолютно буденна. 😁

Особливо, коли їм кажуть, що з їхніх податків підтримується диктатура, узурпація влади та корупція.

Середньостатистмчному бюргеру чи фермеру буде цікаво узнати, що його гроші тупо крадуть у зовсім іншій не дуже йому цікавій і потрібній країні.

П.С. Ви реально тупі...
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30.07.2025 22:59 Ответить
Пане Герхард, умовна анонімність в інтернеті, дає вам можливість, хамити незнайомим людям. Але не право
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30.07.2025 23:04 Ответить
Це еонстатація факта - ви тупі, як і ваш Зеленський. 😁
І досі не розумієте, що трапилося і до чого веде.
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30.07.2025 23:06 Ответить
Герхард, друже, йдіть додому. Тут горілки нема
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30.07.2025 23:11 Ответить
узурпация власти произошла из за политической неграмотности нашего народа. в сильном государстве, сильная оппозиция. мы отдали всю власть в одни руки. в америке (гарантию даю, сенат в 26 возьмут демократы) а мы, молодая демократия, положили все яйца в одну корзину.
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30.07.2025 23:10 Ответить
Це може сколихне це зелене болото . А то бабосіки з Європи йдуть- можна красти - холопи є . Чиновники можуть вічно воювати - нахіба їм перемога та перевибори ?
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30.07.2025 23:00 Ответить
Ой не клич біду на свою голову Захар Коломбет, бо б-Г почує твої слова. І пініметься все Рівне і не тільки.
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31.07.2025 01:11 Ответить
Я не представник влади. Моя біда, при чому тут буде?. Не сміши
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31.07.2025 09:41 Ответить
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30.07.2025 22:40 Ответить
Маштаби протестів вражають. Видно ,що посполитим серце болить за НАбу
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30.07.2025 22:41 Ответить
Найбільше вражає протест в Рівному. Як вони всі, на площі помістились?
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30.07.2025 22:43 Ответить
Фотозвіт про "масштабні протести " потрібно зробити "борцям з корупцією " - бо інакше грантів потім не дадуть . Я впевнений ,що мітинг проти свавілля ТЦК та поліції які толерує зелена банда зібрав би в рази більше людей - але це мабуть з іншої конституції - і "головним поборникам прав та свобод" вказівки на цю тему не було .
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30.07.2025 22:54 Ответить
Массові зібрання, взагалі заборонені під час військового стану. Начебто
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30.07.2025 22:56 Ответить
Не заборонені - просто потрібно узгоджувати з військовою адміністрацією . Яка може не дати згоди.
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30.07.2025 22:57 Ответить
А мародерство і корупція дозволені під час воєнного стану?
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30.07.2025 23:04 Ответить
это нужно доказать))
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30.07.2025 23:14 Ответить
А для цього потрібні незалежні антикорупційні/правоохоронні органи та суди.
Коло замкнулося...
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30.07.2025 23:20 Ответить
Звичайно. Але тих, хто це розслідував, преЗЕдент вирішив підпорядкувати на 100% своєму Генпрокурору. Як ви думаєте, буде такий Генпрокурор не те що розслідувати, а хоча б відкривати справи проти кумів і бізнес-партнерів самого преЗЕдента?
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30.07.2025 23:24 Ответить
дорогуши мои, мы говоим об одном и том же)))
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30.07.2025 23:27 Ответить
Як казав "Активіст Пєкар" : https://www.liga.net/politics/opinion/chto-proizoshlo-granitsa-samotsenzury-byla-peresechena-iz-za-narusheniya-sotsialnogo-dogovora граница самоцензуры была пересечена из-за нарушения социального договора
відать можна було красти і грабувати 3 роки - актівісти мовчали , а на 4 рік -шось в актівістів йокнуло - і так співпало з ліквідацією Набу і вони вирішили вже не мовчати ,що зелене шобло розкрадає країну. Принципові люди....
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30.07.2025 23:24 Ответить
Зовсім мовчали? А звідки ви взнали про яйця по 17 для ЗСУ, про мільярдні крадіжки в Міноборони, про незадекларовані хати-хороми і машини чинуш, якими вони прибарахлились вже під час війни?
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30.07.2025 23:29 Ответить
І що? Де вимоги від активістів про відставку президента та кабінету міністрів ,? Де масштабні виступи - на цю тему ? Де доведені до суду кримінальні справи і посадки ?
А я ж забув " https://www.liga.net/politics/opinion/chto-proizoshlo-granitsa-samotsenzury-byla-peresechena-iz-za-narusheniya-sotsialnogo-dogovora граница самоцензуры " - активісти вгадали всі літери -але ніяк не могли вгадати слово . Я ж кажу -принципові люди .....
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30.07.2025 23:41 Ответить
Вам мед, та ще й ложкою .... )
Це і так чи не найбільші протести від початку повномасштабного вторгнення.
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30.07.2025 23:49 Ответить
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30.07.2025 23:13 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0GUDmNBj1SFGMYZFTXYc4G4ioLnDGbfBovmXs48BNyNEU68AQPQJpai9ZXibjGpyul 1 ч. ·

Помітно, що https://www.facebook.com/zelenskyy.official Володимир Зеленський загрався. Помітно, що його дратує протест. Помітно, що протестуючих дратує шоумен, який вирішив, що він цар, а українці це його челядь. Все це помітно. Помітно і те, що у своїй панічній атаці на антикорупційні інститутиції Зеленський не лише втратив імунітет на критику та протести, а і фактично скинум маску. І люди побачили блазня, якій знає чим займаються його друзі, оточення партнери по Квартал-95 та всі інші, але намагається врятувати всіх їх від відповідальності за корупційні злочини. І тоді операція "Врятувати рядових Чернишова та Міндіча" призводить до атаки Зеленського на САП та НАБУ. А до чого це призвело згодом ми всі знаємо.

Тепер він шукає для себе варіант викрутитися з цієї ситуації і тішить себе марною надією перебратися на другий термін. Він все ще не розіміє, що скоїв і що самостійно вбив всі шанси на переобрання. Він сподівається, що все це забудуть. Зеленському час забути про другий термін, а його прислузі готуватися до першого. І це вони зробили разом.

Через деякий час я нагадаю цей допис та обов'язково скажу - А я ж казав!
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30.07.2025 23:20 Ответить
зелений клоун має відповісти за те що допустив війну в країну
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31.07.2025 03:23 Ответить
Цікаві мітінги, цікаві мітингувальники, цікаві лозунги, нібито спонтанні - на картонках.....

"Свободу НАБУ і САП" - тільки їм свободу, всі інші в цукерках?)
"Сильна Україна - незалежні НАБУ та САП" - і все? Тільки ці дві інституції є показником добробуту, успіху, демократії в Україні?
"Рада обісралась" - ти тільки зараз це побачила, і з чого б це? Ну да, вона ж в окулярах).........

Зелене лайно з 2019 року грабує, руйнує, країну..... а квінтесенція успіху, як виявилось - існування НАБУ та САП - все! Яка висока самоорганізація у молоді, яка небайдужість за долю України

Ну скасують цей закон, наприклад, посадять Міндіча.... так, це добре, але абсолютно нічого не зміниться, бо зелена мразота - це ракова пухлина на тілі України і вимагає лише радикальних заходів. А так, за гроші чи так за компашку прийти постояти, навіть не розуміючи чого ти приперся...... Таке...
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31.07.2025 06:51 Ответить
Як у масквабаді. Там теж "протестувальникам" виділяють місця в парках і там вівці себе вигулюють.
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31.07.2025 07:58 Ответить
Пора вже голобородька помянути злим тихим словом, і не чокаючись..
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31.07.2025 08:00 Ответить
И Оенин такой молодой…. Якщо чесно, противно дивитись. Заплатили студентам, а інші розганяють це в мережі. Гидко, від такого. Нічого не змінилося нажаль
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31.07.2025 10:29 Ответить
 
 