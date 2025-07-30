В Киеве девятый день протестуют против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. ФОТОрепортаж
Накануне голосования за законопроект, который должен вернуть полномочия НАБУ и САП, люди в Киеве вышли на акцию протеста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Протестующие снова собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. Они недовольны, по их мнению, ограничением антикоррупционных органов и отмечают, что будут следить за тем, какой законопроект примет Верховная Рада.
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