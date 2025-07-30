РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10282 посетителя онлайн
Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
927 9

В Киеве девятый день протестуют против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

Накануне голосования за законопроект, который должен вернуть полномочия НАБУ и САП, люди в Киеве вышли на акцию протеста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Протестующие снова собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. Они недовольны, по их мнению, ограничением антикоррупционных органов и отмечают, что будут следить за тем, какой законопроект примет Верховная Рада.

Читайте: ЦПК призывает украинцев на мирный протест: Только вместе можем остановить демонтаж антикоррупционной инфраструктуры

Акция протеста против закона о НАБУ и САП 30 июля

Акция протеста против закона о НАБУ и САП 30 июля
Акция протеста против закона о НАБУ и САП 30 июля
Акция протеста против закона о НАБУ и САП 30 июля
Акция протеста против закона о НАБУ и САП 30 июля

Автор: 

акция (2440) НАБУ (4470) Киев (25932) протест (5893) САП (2254)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доречі, там у одної дівчини на картонці вірний нормер проєкту, которий був поданий опозицією до того, як ішак підсуєтився.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:33 Ответить
приємно бачити такі молоді, нахненні, красиві лиця.
не зрівняти зі стефанами, парасюками, умеровами і єрмаками.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:36 Ответить
щоб ти вдавився Гнида Оманська ..
показать весь комментарий
30.07.2025 21:39 Ответить
А коли будуть протести проти жебрацької зарплатні для людей,що важко працюють?! Нам допомагає фінансово здається 52 країни, на кацапів наклали санкції орієнтовно 30 країн(знавці поправлять!): де гроші???!!! Рекомендую: зустріньте трьох своїх знайомих і запитайте в лоба: розшифруй,що значіть НАБУ! Уважно послухайте відповіді і задумайтеся...
показать весь комментарий
30.07.2025 21:48 Ответить
то це хто повинен добиватись більшої зарплати --той хто отримує чи студенти?
показать весь комментарий
30.07.2025 22:05 Ответить
в Києві ниньки ціли день дощ був. 🤓👀
показать весь комментарий
30.07.2025 21:55 Ответить
мне шестой десяток, я совок, но смотря на нашу молодежь я уверен что Украина будет свободной и сильной державой
показать весь комментарий
30.07.2025 21:58 Ответить
антиватник черниговский : хто ж проти?! Дай то Бог!
показать весь комментарий
30.07.2025 22:01 Ответить
30 років тому була така сама молодь і за 30 років нічого не змінилося. Тільки стало гірше.
показать весь комментарий
30.07.2025 22:06 Ответить
 
 