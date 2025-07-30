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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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У Києві дев’ятий день протестують проти закону, який обмежує повноваження НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

Напередодні голосування за законопроєкт, який має повернути повноваження НАБУ та САП, люди в Києві вийшли на акцію протесту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Протестувальники знову зібралися на площі біля театру імені Івана Франка. Вони незадоволені, на їхню думку, обмеженням антикорупційних органів та наголошують, що стежитимуть за тим, який законопроєкт ухвалить Верховна Рада.

Читайте: ЦПК закликає українців на мирний протест: Тільки разом можемо зупинити демонтаж антикорупційної інфраструктури

Акція протесту проти закону щодо НАБУ та САП 30 липня

Акція протесту проти закону щодо НАБУ та САП 30 липня
Акція протесту проти закону щодо НАБУ та САП 30 липня
Акція протесту проти закону щодо НАБУ та САП 30 липня
Акція протесту проти закону щодо НАБУ та САП 30 липня

Автор: 

акція (1478) НАБУ (5356) Київ (19949) протест (2433) САП (2420)


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Доречі, там у одної дівчини на картонці вірний нормер проєкту, которий був поданий опозицією до того, як ішак підсуєтився.
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30.07.2025 21:33 Відповісти
приємно бачити такі молоді, нахненні, красиві лиця.
не зрівняти зі стефанами, парасюками, умеровами і єрмаками.
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30.07.2025 21:36 Відповісти
щоб ти вдавився Гнида Оманська ..
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30.07.2025 21:39 Відповісти
А коли будуть протести проти жебрацької зарплатні для людей,що важко працюють?! Нам допомагає фінансово здається 52 країни, на кацапів наклали санкції орієнтовно 30 країн(знавці поправлять!): де гроші???!!! Рекомендую: зустріньте трьох своїх знайомих і запитайте в лоба: розшифруй,що значіть НАБУ! Уважно послухайте відповіді і задумайтеся...
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30.07.2025 21:48 Відповісти
то це хто повинен добиватись більшої зарплати --той хто отримує чи студенти?
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30.07.2025 22:05 Відповісти
Василий Шестопал: а хто має відстоювати НАБУ - той хто отримує в цій структурі щомісячно зарплату ,суму якої простий "Микола" в житті не тримав, чи студенти?!
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30.07.2025 22:22 Відповісти
в Києві ниньки ціли день дощ був. 🤓👀
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30.07.2025 21:55 Відповісти
мне шестой десяток, я совок, но смотря на нашу молодежь я уверен что Украина будет свободной и сильной державой
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30.07.2025 21:58 Відповісти
антиватник черниговский : хто ж проти?! Дай то Бог!
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30.07.2025 22:01 Відповісти
30 років тому була така сама молодь і за 30 років нічого не змінилося. Тільки стало гірше.
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30.07.2025 22:06 Відповісти
 
 