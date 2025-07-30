У Києві дев’ятий день протестують проти закону, який обмежує повноваження НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

Напередодні голосування за законопроєкт, який має повернути повноваження НАБУ та САП, люди в Києві вийшли на акцію протесту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Протестувальники знову зібралися на площі біля театру імені Івана Франка. Вони незадоволені, на їхню думку, обмеженням антикорупційних органів та наголошують, що стежитимуть за тим, який законопроєкт ухвалить Верховна Рада.

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