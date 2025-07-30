УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4618 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хвилина мовчання Протести проти закону про НАБУ і САП
1 046 6

Учасники акції за відновлення незалежності НАБУ і САП в Києві вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві учасники акції за відновлення незалежності НАБУ та САП вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських військових.

Відео у соцмережі фейсбук опублікувала Любов Шипович, повідомляє Цензор.НЕТ.

хвилина мовчання

хвилина мовчання

хвилина мовчання

Фото - "Радіо Свобода". 

Нагадаємо, що ввечері 30 липня напередодні голосування у Верховній Раді за президентський законопроєкт 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП в низці міст України люди вийшли на акцію протесту.

Дивіться також: "Незалежній країні - незалежні інституції": в Одесі, Львові, Харкові та інших містах протестують проти закону, який обмежує НАБУ та САП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19949) протест (2433)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ОПешні телеграм-помийки, і Шмарафон сіє перемогу. Люди вийшли, і попросили в Зеленского допомоги. І він їм пішов на зустріч. Подав необхідний закон.

показати весь коментар
30.07.2025 23:42 Відповісти
Люди! - висловили свою думку на картонках.
це все пересрати в золоті унітази і перекрутити? - це так по зеленому, по кловунярськи...
показати весь коментар
30.07.2025 23:45 Відповісти
Під мантією не видно обісрані від час прийняття рішення портки царя. 😁
показати весь коментар
30.07.2025 23:45 Відповісти
Ну мабуть треба це донести до мітингуючих, щоб протести не припинялися ні за яких обставин поки добрий цар не буде знищений. 😁
показати весь коментар
30.07.2025 23:50 Відповісти
Помітно, що Зеленський загрався. Помітно, що його дратує протест. Помітно, що протестуючих дратує шоумен, який вирішив, що він цар, а українці це його челядь. Все це помітно. Помітно і те, що у своїй панічній атаці на антикорупційні інститутиції Зеленський не лише втратив імунітет на критику та протести, а і фактично скинум маску. І люди побачили блазня, якій знає чим займаються його друзі, оточення партнери по Квартал-95 та всі інші, але намагається врятувати всіх їх від відповідальності за корупційні злочини. І тоді операція "Врятувати рядових Чернишова та Міндіча" призводить до атаки Зеленського на САП та НАБУ. А до чого це призвело згодом ми всі знаємо.

Тепер він шукає для себе варіант викрутитися з цієї ситуації і тішить себе марною надією перебратися на другий термін. Він все ще не розіміє, що скоїв і що самостійно вбив всі шанси на переобрання. Він сподівається, що все це забудуть. Зеленському час забути про другий термін, а його прислузі готуватися до першого. І це вони зробили разом.......
показати весь коментар
31.07.2025 01:05 Відповісти
Зеленського з оточенням, уде чекають біля каси, Українці, для розрахунку!!!
показати весь коментар
31.07.2025 01:36 Відповісти
 
 