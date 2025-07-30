Учасники акції за відновлення незалежності НАБУ і САП в Києві вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві учасники акції за відновлення незалежності НАБУ та САП вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських військових.

Відео у соцмережі фейсбук опублікувала Любов Шипович, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото - "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що ввечері 30 липня напередодні голосування у Верховній Раді за президентський законопроєкт 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП в низці міст України люди вийшли на акцію протесту.

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