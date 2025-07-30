Учасники акції за відновлення незалежності НАБУ і САП в Києві вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві учасники акції за відновлення незалежності НАБУ та САП вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських військових.
Відео у соцмережі фейсбук опублікувала Любов Шипович, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото - "Радіо Свобода".
Нагадаємо, що ввечері 30 липня напередодні голосування у Верховній Раді за президентський законопроєкт 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП в низці міст України люди вийшли на акцію протесту.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це все пересрати в золоті унітази і перекрутити? - це так по зеленому, по кловунярськи...
Тепер він шукає для себе варіант викрутитися з цієї ситуації і тішить себе марною надією перебратися на другий термін. Він все ще не розіміє, що скоїв і що самостійно вбив всі шанси на переобрання. Він сподівається, що все це забудуть. Зеленському час забути про другий термін, а його прислузі готуватися до першого. І це вони зробили разом.......