"Незалежній країні - незалежні інституції": в Одесі, Львові, Харкові та інших містах протестують проти закону, який обмежує НАБУ та САП. ФОТОрепортаж

Ввечері середи, 30 липня, напередодні голосування у Верховній Раді за президентський законопроєкт 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП в низці міст України люди вийшли на акцію протесту.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Мітинги на підтримку антикорупційних органів уже відбулись або тривають в Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Рівному, Черкасах, Одесі, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, а також в Києві.

Учасники акції тримали в руках плакати з надписами: "Стоїмо за демократію" "Руки геть від НАБУ", "Незалежній країні - незалежні інституції", "Влада України — це народ", "НАБУ і САП - не для ваших схем", "Живе корупція - вмирає майбутнє" та іншими.



Одеса



Одеса



Одеса



Львів



Львів



Хмельницький



Хмельницький



Запоріжжя



Запоріжжя



Харків



Харків



Харків



Дніпро



Дніпро



Рівне

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Дивіться також: У Києві дев’ятий день протестують проти закону, який обмежує повноваження НАБУ і САП. ФОТОрепортаж