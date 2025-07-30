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Новини Фото Протести проти закону про НАБУ і САП
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"Незалежній країні - незалежні інституції": в Одесі, Львові, Харкові та інших містах протестують проти закону, який обмежує НАБУ та САП. ФОТОрепортаж

Ввечері середи, 30 липня, напередодні голосування у Верховній Раді за президентський законопроєкт 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП в низці міст України люди вийшли на акцію протесту.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Мітинги на підтримку антикорупційних органів уже відбулись або тривають в Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Рівному, Черкасах, Одесі, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, а також в Києві.

Учасники акції тримали в руках плакати з надписами: "Стоїмо за демократію" "Руки геть від НАБУ", "Незалежній країні - незалежні інституції", "Влада України — це народ", "НАБУ і САП - не для ваших схем", "Живе корупція - вмирає майбутнє" та іншими.

протест
Одеса 

протест
Одеса 

протест
Одеса

протест
Львів 

протест
Львів

протест
Хмельницький 

протест
Хмельницький

протест
Запоріжжя 

протест
Запоріжжя 

протест
Харків 

протест
Харків 

протест
Харків

протест
Дніпро 

протест
Дніпро

протест
Рівне 

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Дивіться також: У Києві дев’ятий день протестують проти закону, який обмежує повноваження НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5356) протест (2433) САП (2420)


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Топ коментарі
+6
А де показують потужні мітинги в підтримку Шашличного?
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30.07.2025 22:19 Відповісти
+4
я зельоний ублюдочний телемарафон не дивлюсь - там щось про протести кажуть?
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30.07.2025 22:17 Відповісти
+4
Найбільше вражає протест в Рівному. Як вони всі, на площі помістились?
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30.07.2025 22:43 Відповісти
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я зельоний ублюдочний телемарафон не дивлюсь - там щось про протести кажуть?
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30.07.2025 22:17 Відповісти
страшно інше - МАРОДЕР-зЭ-рат думає вижити й перехитрити сьогодні й зараз усіх й уся - блювотні зільоні невиправні
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30.07.2025 22:28 Відповісти
а й справді майже 8 років їм все сходило, 2 з половиною роки страшної війни корабель країни вів зільоний імітаор ********** ааааа!!!
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30.07.2025 22:30 Відповісти
Подивись, нам розкажеш
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30.07.2025 22:52 Відповісти
Вова *********, Україні потрібно НАБУ, а не НАїБУ!
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31.07.2025 00:00 Відповісти
А де показують потужні мітинги в підтримку Шашличного?
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30.07.2025 22:19 Відповісти
поки лютують лише ботоферми уродівські. тітушки готові, мусорня та гебешники також. але гідрант засцяв і поки відклав реванш.
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30.07.2025 22:27 Відповісти
Матюків стало менше?
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30.07.2025 22:28 Відповісти
Z-елю геть!
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30.07.2025 22:31 Відповісти
ЗЕлені сподівалися, що воно стихне, якщо його не чипати, а воно поширюється. 😁
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30.07.2025 22:37 Відповісти
Особливо, в Рівному. Все місто піднялося!
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30.07.2025 22:44 Відповісти
Для статей у ЗМІ Євросоюзу цього вистачить.

А от, коли фінансування України припиниться, тоді і будеш ставити смайлики.
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30.07.2025 22:46 Відповісти
Хочу вас запитати шановний, а назвіть мені будьласка, хочаб одну країну, де спецслужби, були б повністю незалежні від держави. Це просто питання, не від "зелених" чи "порохоботів" - хочаб одну! і поясніть, чому у нас, повинно бути не так, як у всьому, цивілізованому світі.
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30.07.2025 22:49 Відповісти
Не повіриш - у ЕС президенти не указують правоохоронцям, антикопупціонерам та судам кого мочити, а кого відмазувати.
Там нема недоторканих і нема вибіркогового правосуддя.
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30.07.2025 23:02 Відповісти
Не повіриТЕ,, Але є країни, гірше за нашу , АЛЕ! Ні, у жодній ******** країні, спецслужби не є повністю незалежними від держави. - Такої країни, просто - Не існує. Спецслужби, за своєю природою, є частиною державного апарату і виконують завдання, визначені урядом або парламентом. Вони можуть мати різний ступінь автономії, але завжди підпорядковуються певним законам, нормативним актам і політичному керівництву. Навіть країни, які мають традиції нейтралітету або відносно слабкі збройні сили, такі як Швейцарія, мають спецслужби, що діють в рамках державних інституцій. І ось що цікаво, чому у нас, все повинно бути не так, тому що нам дають гроші?? - Так гроші, які дають нам, так би мовити наші друзі, не повинні змушувати нас, проводити якісь там експерименти, аналогів котрих, просто немає у цивілізованому світі.
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30.07.2025 23:26 Відповісти
Ну тоді ти нагадай у якій країні ЄС спецслужби з прямого розпорядження голови держави рятують корупціонерів і охороняють від антикорупційних органів.

А в Україні саме це зараз відбувається - СБУ та ГУР охороняли Чернишова від НАБУ та САП.
А багатьохєм наближеним до Зеленського корупціонерам СБУ та ГУР забезпечило виїзд за кордон.

Ну давай роскажи де у Євросоюзі особисто президент очолює організоване злочинне угрупування.
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30.07.2025 23:35 Відповісти
Ти не підкажеш до якої виключно національності відносяться члени злочинного угрупування, яке номінально очолює Вова *********?
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30.07.2025 23:55 Відповісти
Організоване злочинне угруповання - це стійка група осіб, яка об'єдналася для вчинення злочинів, часто з метою отримання фінансової або іншої матеріальної вигоди.

Це про Зеленського і Ко та його ручших правоохоронців з судами. От просто тютелька у тютельку.
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30.07.2025 23:40 Відповісти
шановний, это не спецслужбы а борцы с коррупцией в Украине.
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30.07.2025 23:05 Відповісти
а які підкажіть результати у борців, хай навіть так, за десять років, при космічній зарплатні, їхнього незалежного існування, може я пропустив сотні якихось гучних процесів??
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30.07.2025 23:18 Відповісти
если президент плохой то нужно отменить институт президентства?))))
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30.07.2025 23:23 Відповісти
Для Європи, такі протести виглядяють більш ніж буденно. У них таке постійно, як частина міського пейзажу. На цьому тему не зробиш
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30.07.2025 22:53 Відповісти
Ну сподівайтеся, що узурпація влади, диктатура та корупція доя ЄС абсолютно буденна. 😁

Особливо, коли їм кажуть, що з їхніх податків підтримується диктатура, узурпація влади та корупція.

Середньостатистмчному бюргеру чи фермеру буде цікаво узнати, що його гроші тупо крадуть у зовсім іншій не дуже йому цікавій і потрібній країні.

П.С. Ви реально тупі...
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30.07.2025 22:59 Відповісти
Пане Герхард, умовна анонімність в інтернеті, дає вам можливість, хамити незнайомим людям. Але не право
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30.07.2025 23:04 Відповісти
Це еонстатація факта - ви тупі, як і ваш Зеленський. 😁
І досі не розумієте, що трапилося і до чого веде.
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30.07.2025 23:06 Відповісти
Герхард, друже, йдіть додому. Тут горілки нема
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30.07.2025 23:11 Відповісти
узурпация власти произошла из за политической неграмотности нашего народа. в сильном государстве, сильная оппозиция. мы отдали всю власть в одни руки. в америке (гарантию даю, сенат в 26 возьмут демократы) а мы, молодая демократия, положили все яйца в одну корзину.
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30.07.2025 23:10 Відповісти
Це може сколихне це зелене болото . А то бабосіки з Європи йдуть- можна красти - холопи є . Чиновники можуть вічно воювати - нахіба їм перемога та перевибори ?
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30.07.2025 23:00 Відповісти
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30.07.2025 22:40 Відповісти
Маштаби протестів вражають. Видно ,що посполитим серце болить за НАбу
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30.07.2025 22:41 Відповісти
Найбільше вражає протест в Рівному. Як вони всі, на площі помістились?
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30.07.2025 22:43 Відповісти
Фотозвіт про "масштабні протести " потрібно зробити "борцям з корупцією " - бо інакше грантів потім не дадуть . Я впевнений ,що мітинг проти свавілля ТЦК та поліції які толерує зелена банда зібрав би в рази більше людей - але це мабуть з іншої конституції - і "головним поборникам прав та свобод" вказівки на цю тему не було .
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30.07.2025 22:54 Відповісти
Массові зібрання, взагалі заборонені під час військового стану. Начебто
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30.07.2025 22:56 Відповісти
Не заборонені - просто потрібно узгоджувати з військовою адміністрацією . Яка може не дати згоди.
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30.07.2025 22:57 Відповісти
А мародерство і корупція дозволені під час воєнного стану?
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30.07.2025 23:04 Відповісти
это нужно доказать))
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30.07.2025 23:14 Відповісти
А для цього потрібні незалежні антикорупційні/правоохоронні органи та суди.
Коло замкнулося...
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30.07.2025 23:20 Відповісти
Звичайно. Але тих, хто це розслідував, преЗЕдент вирішив підпорядкувати на 100% своєму Генпрокурору. Як ви думаєте, буде такий Генпрокурор не те що розслідувати, а хоча б відкривати справи проти кумів і бізнес-партнерів самого преЗЕдента?
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30.07.2025 23:24 Відповісти
дорогуши мои, мы говоим об одном и том же)))
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30.07.2025 23:27 Відповісти
Як казав "Активіст Пєкар" : https://www.liga.net/politics/opinion/chto-proizoshlo-granitsa-samotsenzury-byla-peresechena-iz-za-narusheniya-sotsialnogo-dogovora граница самоцензуры была пересечена из-за нарушения социального договора
відать можна було красти і грабувати 3 роки - актівісти мовчали , а на 4 рік -шось в актівістів йокнуло - і так співпало з ліквідацією Набу і вони вирішили вже не мовчати ,що зелене шобло розкрадає країну. Принципові люди....
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30.07.2025 23:24 Відповісти
Зовсім мовчали? А звідки ви взнали про яйця по 17 для ЗСУ, про мільярдні крадіжки в Міноборони, про незадекларовані хати-хороми і машини чинуш, якими вони прибарахлились вже під час війни?
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30.07.2025 23:29 Відповісти
І що? Де вимоги від активістів про відставку президента та кабінету міністрів ,? Де масштабні виступи - на цю тему ? Де доведені до суду кримінальні справи і посадки ?
А я ж забув " https://www.liga.net/politics/opinion/chto-proizoshlo-granitsa-samotsenzury-byla-peresechena-iz-za-narusheniya-sotsialnogo-dogovora граница самоцензуры " - активісти вгадали всі літери -але ніяк не могли вгадати слово . Я ж кажу -принципові люди .....
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30.07.2025 23:41 Відповісти
Вам мед, та ще й ложкою .... )
Це і так чи не найбільші протести від початку повномасштабного вторгнення.
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30.07.2025 23:49 Відповісти
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30.07.2025 23:13 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0GUDmNBj1SFGMYZFTXYc4G4ioLnDGbfBovmXs48BNyNEU68AQPQJpai9ZXibjGpyul 1 ч. ·

Помітно, що https://www.facebook.com/zelenskyy.official Володимир Зеленський загрався. Помітно, що його дратує протест. Помітно, що протестуючих дратує шоумен, який вирішив, що він цар, а українці це його челядь. Все це помітно. Помітно і те, що у своїй панічній атаці на антикорупційні інститутиції Зеленський не лише втратив імунітет на критику та протести, а і фактично скинум маску. І люди побачили блазня, якій знає чим займаються його друзі, оточення партнери по Квартал-95 та всі інші, але намагається врятувати всіх їх від відповідальності за корупційні злочини. І тоді операція "Врятувати рядових Чернишова та Міндіча" призводить до атаки Зеленського на САП та НАБУ. А до чого це призвело згодом ми всі знаємо.

Тепер він шукає для себе варіант викрутитися з цієї ситуації і тішить себе марною надією перебратися на другий термін. Він все ще не розіміє, що скоїв і що самостійно вбив всі шанси на переобрання. Він сподівається, що все це забудуть. Зеленському час забути про другий термін, а його прислузі готуватися до першого. І це вони зробили разом.

Через деякий час я нагадаю цей допис та обов'язково скажу - А я ж казав!
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30.07.2025 23:20 Відповісти
 
 