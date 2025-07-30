"Незалежній країні - незалежні інституції": в Одесі, Львові, Харкові та інших містах протестують проти закону, який обмежує НАБУ та САП. ФОТОрепортаж
Ввечері середи, 30 липня, напередодні голосування у Верховній Раді за президентський законопроєкт 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП в низці міст України люди вийшли на акцію протесту.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Мітинги на підтримку антикорупційних органів уже відбулись або тривають в Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Рівному, Черкасах, Одесі, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, а також в Києві.
Учасники акції тримали в руках плакати з надписами: "Стоїмо за демократію" "Руки геть від НАБУ", "Незалежній країні - незалежні інституції", "Влада України — це народ", "НАБУ і САП - не для ваших схем", "Живе корупція - вмирає майбутнє" та іншими.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
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А от, коли фінансування України припиниться, тоді і будеш ставити смайлики.
Там нема недоторканих і нема вибіркогового правосуддя.
А в Україні саме це зараз відбувається - СБУ та ГУР охороняли Чернишова від НАБУ та САП.
А багатьохєм наближеним до Зеленського корупціонерам СБУ та ГУР забезпечило виїзд за кордон.
Ну давай роскажи де у Євросоюзі особисто президент очолює організоване злочинне угрупування.
Це про Зеленського і Ко та його ручших правоохоронців з судами. От просто тютелька у тютельку.
Особливо, коли їм кажуть, що з їхніх податків підтримується диктатура, узурпація влади та корупція.
Середньостатистмчному бюргеру чи фермеру буде цікаво узнати, що його гроші тупо крадуть у зовсім іншій не дуже йому цікавій і потрібній країні.
П.С. Ви реально тупі...
І досі не розумієте, що трапилося і до чого веде.
Коло замкнулося...
відать можна було красти і грабувати 3 роки - актівісти мовчали , а на 4 рік -шось в актівістів йокнуло - і так співпало з ліквідацією Набу і вони вирішили вже не мовчати ,що зелене шобло розкрадає країну. Принципові люди....
А я ж забув " https://www.liga.net/politics/opinion/chto-proizoshlo-granitsa-samotsenzury-byla-peresechena-iz-za-narusheniya-sotsialnogo-dogovora граница самоцензуры " - активісти вгадали всі літери -але ніяк не могли вгадати слово . Я ж кажу -принципові люди .....
Це і так чи не найбільші протести від початку повномасштабного вторгнення.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0GUDmNBj1SFGMYZFTXYc4G4ioLnDGbfBovmXs48BNyNEU68AQPQJpai9ZXibjGpyul 1 ч. ·
Помітно, що https://www.facebook.com/zelenskyy.official Володимир Зеленський загрався. Помітно, що його дратує протест. Помітно, що протестуючих дратує шоумен, який вирішив, що він цар, а українці це його челядь. Все це помітно. Помітно і те, що у своїй панічній атаці на антикорупційні інститутиції Зеленський не лише втратив імунітет на критику та протести, а і фактично скинум маску. І люди побачили блазня, якій знає чим займаються його друзі, оточення партнери по Квартал-95 та всі інші, але намагається врятувати всіх їх від відповідальності за корупційні злочини. І тоді операція "Врятувати рядових Чернишова та Міндіча" призводить до атаки Зеленського на САП та НАБУ. А до чого це призвело згодом ми всі знаємо.
Тепер він шукає для себе варіант викрутитися з цієї ситуації і тішить себе марною надією перебратися на другий термін. Він все ще не розіміє, що скоїв і що самостійно вбив всі шанси на переобрання. Він сподівається, що все це забудуть. Зеленському час забути про другий термін, а його прислузі готуватися до першого. І це вони зробили разом.
Через деякий час я нагадаю цей допис та обов'язково скажу - А я ж казав!