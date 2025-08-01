Вследствие атаки РФ на Никопольский район повреждены дома, агрофирма, лицей и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 1 августа российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и направили БпЛА, вследствие чего есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг бил по Никополю и нескольким громадам - Мировской, Покровской и Марганецкой.
Вследствие вражеских обстрелов повреждены 11 частных домов и 4 - многоквартирные. А еще агрофирма, лицей, хозяйственные постройки, авто, газопровод. Возникли пожары.
Сообщается, что никто не пострадал.
По уточненной информации, из-за ночного удара беспилотником по Марганцу изуродовано коммунальное предприятие.
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