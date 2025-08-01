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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Вследствие атаки РФ на Никопольский район повреждены дома, агрофирма, лицей и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 1 августа российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и направили БпЛА, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг бил по Никополю и нескольким громадам - Мировской, Покровской и Марганецкой.

Вследствие вражеских обстрелов повреждены 11 частных домов и 4 - многоквартирные. А еще агрофирма, лицей, хозяйственные постройки, авто, газопровод. Возникли пожары.

Сообщается, что никто не пострадал.

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По уточненной информации, из-за ночного удара беспилотником по Марганцу изуродовано коммунальное предприятие.

Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа
Обстрелы Никопольщины 1 августа

Автор: 

обстрел (28834) Никополь (1127) Днепропетровская область (4303) Никопольский район (354)


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