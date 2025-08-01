Унаслідок атаки РФ на Нікопольщину пошкоджено будинки, агрофірму, ліцей та газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 1 серпня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та спрямували БпЛА, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог бив по Нікополю та кількох громадах – Мирівській, Покровській та Марганецькій.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків та 4 – багатоквартирні. А ще агрофірма, ліцей, господарські споруди, авто, газогін. Виникли пожежі.



Повідомляється, що ніхто не постраждав.

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За уточненою інформацією, через нічний удар безпілотником по Марганцю понівечене комунальне підприємство.



















