Ликвидация продолжалась более суток: спасатели потушили пламя на промышленном объекте в Белой Церкви.
Более суток продолжалась ликвидация масштабного пожара, вызванного российской атакой в ночь на 1 августа по Белоцерковскому району Киевщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате обстрела загорелся промышленный объект в городе Белая Церковь. Огонь охватил площадь 10 тысяч кв. м. Ликвидация непрерывно продолжалась более суток. Лишь в 05:50 2 августа удалось полностью потушить пламя.
К тушению привлекли 106 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС. Работали в чрезвычайно сложных условиях - с применением специализированной техники, роботизированных комплексов и резервных источников воды, чтобы не дать огню распространиться еще дальше.
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