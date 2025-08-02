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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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Ликвидация продолжалась более суток: спасатели потушили пламя на промышленном объекте в Белой Церкви.

Более суток продолжалась ликвидация масштабного пожара, вызванного российской атакой в ночь на 1 августа по Белоцерковскому району Киевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате обстрела загорелся промышленный объект в городе Белая Церковь. Огонь охватил площадь 10 тысяч кв. м. Ликвидация непрерывно продолжалась более суток. Лишь в 05:50 2 августа удалось полностью потушить пламя.

пожар в Белой Церкви
пожар в Белой Церкви

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К тушению привлекли 106 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС. Работали в чрезвычайно сложных условиях - с применением специализированной техники, роботизированных комплексов и резервных источников воды, чтобы не дать огню распространиться еще дальше.

Автор: 

Белая Церковь (184) Киевская область (4281) Белоцерковский район (32)


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