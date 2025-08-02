Ліквідація тривала понад добу: рятувальники загасили полум’я на промисловому об’єкті у Білій Церкві. ВІДЕО+ФОТО

Понад добу тривала ліквідація масштабної пожежі, спричиненої російською атакою у ніч на 1 серпня по Білоцерківському району Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок обстрілу загорівся промисловий об’єкт у місті Біла Церква. Вогонь охопив площу 10 тисяч кв. м. Ліквідація безупинно тривала понад добу. Лише о 05:50 2 серпня вдалося повністю загасити полум’я.





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До гасіння залучили 106 рятувальників і 34 одиниці техніки ДСНС. Працювали в надзвичайно складних умовах - із застосуванням спеціалізованої техніки, роботизованих комплексів та резервних джерел води, щоб не дати вогню поширитися ще далі.