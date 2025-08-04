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Новости Фото Растрата бюджетных средств
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Закупка систем для видеонаблюдения Киева с ущербом в более чем 2,1 млн грн: чиновнику коммунального предприятия сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Разоблачен факт служебной халатности заместителя генерального директора КП "Информатика", в результате чего убытки столичного бюджета составляют более 2,1 миллиона гривен.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что подозреваемый при закупке оборудования, необходимого для развития системы видеонаблюдения столицы, не обеспечил проверку рыночных цен на соответствующий товар и не осуществил надлежащий анализ.

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Закупка систем для видеонаблюдения Киева с убытками

Вследствие этого, ожидаемая стоимость техники была искусственно завышена, а договор с поставщиком заключен на условиях, невыгодных для города. По заключению экспертиз, из-за таких действий бюджету Киева нанесен ущерб на более 2,1 миллиона гривен.

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Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Закупка систем для видеонаблюдения Киева с убытками

Автор: 

Киев (25971) Нацполиция (16669) халатность (70) закупки (797)


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