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Закупівля систем для відеонагляду Києва зі збитком у понад 2,1 млн грн: повідомлено про підозру посадовцю комунального підприємства, - Нацполіція. ФОТО

Викрито факт службової недбалості заступника генерального директора КП "Інформатика", унаслідок чого збитки столичного бюджету становлять понад 2,1 мільйона гривень.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в м.Києві, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що підозрюваний під час закупівлі обладнання, необхідного для розвитку системи відеоспостереження столиці, не забезпечив перевірку ринкових цін на відповідний товар та не здійснив належний аналіз.

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Закупівля систем для відеонагляду Києва зі збитками

Унаслідок цього, очікувана вартість техніки була штучно завищена, а договір із постачальником укладено на умовах, невигідних для міста. За висновками експертиз, через такі дії бюджету Києва завдано збитків на понад 2,1 мільйона гривень.

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Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Закупівля систем для відеонагляду Києва зі збитками

Автор: 

Київ (19989) Нацполіція (15392) недбалість (55) закупівлі (3516)


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