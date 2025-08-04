Закупівля систем для відеонагляду Києва зі збитком у понад 2,1 млн грн: повідомлено про підозру посадовцю комунального підприємства, - Нацполіція. ФОТО
Викрито факт службової недбалості заступника генерального директора КП "Інформатика", унаслідок чого збитки столичного бюджету становлять понад 2,1 мільйона гривень.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в м.Києві, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що підозрюваний під час закупівлі обладнання, необхідного для розвитку системи відеоспостереження столиці, не забезпечив перевірку ринкових цін на відповідний товар та не здійснив належний аналіз.
Унаслідок цього, очікувана вартість техніки була штучно завищена, а договір із постачальником укладено на умовах, невигідних для міста. За висновками експертиз, через такі дії бюджету Києва завдано збитків на понад 2,1 мільйона гривень.
Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
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