Украинские специалисты по разминированию пройдут подготовку в Ливанском центре противоминной деятельности, - Минобороны. ФОТО

Специалисты по разминированию Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта будут проходить подготовку в Региональной школе по гуманитарному разминированию при Ливанском центре противоминной деятельности, обучение будет финансировать Франция.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такая договоренность была достигнута во время рабочего визита делегации Министерства обороны Украины во Францию.

Как рассказал начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля, впоследствии будут определены состав, сроки и уровень подготовки украинских специалистов по разминированию.

Сообщается, что представители Минобороны провели рабочие встречи с тематическим послом по вопросам разминирования Ивом Мареком, международным техническим экспертом по гражданской защите Жан-Ивом Сиффуантом и префектом Верхнего Рейна Эманюэлем Обри. Стороны обсудили основные риски от химического загрязнения почв ВОП и боевыми химическими веществами в долгосрочной перспективе. Украинская делегация поделилась собственными наработками в сфере разминирования загрязненных территорий и использования различных методик определения степени их загрязнения.

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В Минобороны добавили, что отдельное внимание уделили налаживанию сотрудничества и обмена опытом. Речь шла о внедрении системного подхода к оценке качества разминированных земель и активном использовании современных технических средств для выявления остаточного загрязнения опасными химическими веществами.

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Со своей стороны французская сторона подтвердила намерение и в дальнейшем продолжать материально-техническую помощь Украине и сотрудничать по вопросам противоминной деятельности.