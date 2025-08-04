Українські фахівці з розмінування пройдуть підготовку в Ліванському центрі протимінної діяльності, - Міноборони. ФОТО

Фахівці з розмінування Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту проходитимуть підготовку в Регіональній школі з гуманітарного розмінування при Ліванському центрі протимінної діяльності, навчання фінансуватиме Франція.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, такої домовленості було досягнуто під час робочого візиту делегації Міністерства оборони України до Франції.

Як розповів начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля, згодом будуть визначені склад, строки та рівень підготовки українських фахівців з розмінування.

Повідомляється, що представники Міноборони провели робочі зустрічі з тематичним послом з питань розмінування Івом Мареком, міжнародним технічним експертом з цивільного захисту Жан-Івом Сіффуантом та префектом Верхнього Рейну Еманюєлем Обрі. Сторони обговорили основні ризики від хімічного забруднення ґрунтів ВНП і бойовими хімічними речовинами у довготривалій перспективі. Українська делегація поділилася власними напрацюваннями у сфері розмінування забруднених територій та використання різноманітних методик визначення ступеня їхнього забруднення.

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У Міноборони додали, що окрему увагу приділили налагодженню співпраці та обміну досвідом. Йшлося про впровадження системного підходу до оцінки якості розмінованих земель та активне використання сучасних технічних засобів для виявлення залишкового забруднення небезпечними хімічними речовинами.

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Зі свого боку французька сторона підтвердила намір й надалі продовжувати матеріально-технічну допомогу Україні й співпрацювати з питань протимінної діяльності.