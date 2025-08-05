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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Последствия массированного обстрела Лозовой на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 5 августа оккупанты массированно ударили беспилотниками по Лозовой на Харьковщине. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Хакровской области.

Произошли разрушения зданий и 6 очагов пожаров. Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.

По данным прокуратуры, враг применил более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2".

"Повреждена железнодорожная инфраструктура, жилые дома, энергетический объект. В городе вспыхнули пожары.

Погиб мужчина. Еще десять человек получили ранения или пережили острое стрессовое состояние. Среди пострадавших - 13-летняя девочка и 14-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ночью массированно атаковал Лозовую на Харьковщине, есть погибший. 10 человек пострадали, среди них - двое детей (обновлено). ВИДЕО

Лозовая
Лозовая
Лозовая
Лозовая
Лозовая
Лозовая


Лозова
Лозова
Лозова
Лозова

Автор: 

обстрел (28887) Харьковская область (1407) Лозовский район (9) Лозовая (5)


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А по росії - жодного, жодного, *****(!!!) подібного удару українськими БПЛА нема й у помині! Лише вибиваються шибки у будівлях... Ну я ще розумію у випадку з Мацквою, там страшенна кількість засобів ППО та й вона значно дальше від линії фронту,чим Лозова! Але чому той же Бєлгород та його мешканці не стогнуть щодня від подібних руйнувань і не оплакують своїх близьких, як це майже щодня робимо ми, харків'яни???
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05.08.2025 09:22 Ответить
Фашистська росія вночі 5 серпня масовано атакувала Лозову на Харківщині, є загиблий. 10 людей постраждало, серед них - двоє дітей.

Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни і після селфі Буратіна на фоні вивіски "Харків".

Нагадаю, на початку вторгнення рф Голограма обмовився, що Харків вже окуповано.
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05.08.2025 09:35 Ответить
4-й год войны, крупнейшая узловая станция, защиты ноль. Зато садим цветочки и покупаем оборудование, без которого спокойно обходились до войны. Более 25 шахедов спокойно разъе...и станцию. Поставить на постоянную основу вокруг станции противодронные экипажи на тех же пикапах никому в голову не пришло? Я
уже не говорю о чем-то более глобальном.
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05.08.2025 10:28 Ответить
Це повна відповідальність ЗЕленського.Нема слів.Тріпло воно.Любить піаритись та гундосі відосики записати.Повний нуль.Красувався,розказував байки що помстимось,буде відповідь.Повний відстоюй.
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05.08.2025 12:58 Ответить
 
 