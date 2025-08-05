Последствия массированного обстрела Лозовой на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 5 августа оккупанты массированно ударили беспилотниками по Лозовой на Харьковщине. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Хакровской области.

Произошли разрушения зданий и 6 очагов пожаров. Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.

По данным прокуратуры, враг применил более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2".

"Повреждена железнодорожная инфраструктура, жилые дома, энергетический объект. В городе вспыхнули пожары.

Погиб мужчина. Еще десять человек получили ранения или пережили острое стрессовое состояние. Среди пострадавших - 13-летняя девочка и 14-летний мальчик", - говорится в сообщении.

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