Последствия массированного обстрела Лозовой на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 5 августа оккупанты массированно ударили беспилотниками по Лозовой на Харьковщине. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Хакровской области.
Произошли разрушения зданий и 6 очагов пожаров. Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.
По данным прокуратуры, враг применил более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2".
"Повреждена железнодорожная инфраструктура, жилые дома, энергетический объект. В городе вспыхнули пожары.
Погиб мужчина. Еще десять человек получили ранения или пережили острое стрессовое состояние. Среди пострадавших - 13-летняя девочка и 14-летний мальчик", - говорится в сообщении.
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Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни і після селфі Буратіна на фоні вивіски "Харків".
Нагадаю, на початку вторгнення рф Голограма обмовився, що Харків вже окуповано.
уже не говорю о чем-то более глобальном.