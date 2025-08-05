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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Наслідки масованого обстрілу Лозової на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вночі 5 серпня окупанти масовано вдарили безпілотниками по Лозовій на Харківщині. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.

За даними прокуратури, ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2".

"Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі.

Загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих — 13-річна дівчинка та 14-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі масовано атакував Лозову на Харківщині, є загиблий. 10 людей постраждало, серед них - двоє дітей (оновлено). ВIДЕО

Лозова
Лозова
Лозова
Лозова
Лозова
Лозова
Лозова
Лозова
Лозова
Лозова

Автор: 

обстріл (30210) Харківська область (1420) Лозівський район (10) Лозова (4)


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А по росії - жодного, жодного, *****(!!!) подібного удару українськими БПЛА нема й у помині! Лише вибиваються шибки у будівлях... Ну я ще розумію у випадку з Мацквою, там страшенна кількість засобів ППО та й вона значно дальше від линії фронту,чим Лозова! Але чому той же Бєлгород та його мешканці не стогнуть щодня від подібних руйнувань і не оплакують своїх близьких, як це майже щодня робимо ми, харків'яни???
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05.08.2025 09:22 Відповісти
Фашистська росія вночі 5 серпня масовано атакувала Лозову на Харківщині, є загиблий. 10 людей постраждало, серед них - двоє дітей.

Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни і після селфі Буратіна на фоні вивіски "Харків".

Нагадаю, на початку вторгнення рф Голограма обмовився, що Харків вже окуповано.
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05.08.2025 09:35 Відповісти
 
 