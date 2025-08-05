Наслідки масованого обстрілу Лозової на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вночі 5 серпня окупанти масовано вдарили безпілотниками по Лозовій на Харківщині. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.

За даними прокуратури, ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2".

"Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі.

Загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих — 13-річна дівчинка та 14-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

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