Наслідки масованого обстрілу Лозової на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вночі 5 серпня окупанти масовано вдарили безпілотниками по Лозовій на Харківщині. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.
Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.
За даними прокуратури, ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2".
"Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі.
Загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих — 13-річна дівчинка та 14-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.
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Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни і після селфі Буратіна на фоні вивіски "Харків".
Нагадаю, на початку вторгнення рф Голограма обмовився, що Харків вже окуповано.