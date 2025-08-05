Строительство "антидроновых туннелей" продолжается в Сумской области: они защищают военных и гражданских. ФОТОРЕПОРТАЖ
47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВСУ продолжает возводить "антидронные тоннели" в Сумской области. Это поможет защитить военных и гражданских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Инженерные сооружения позволяют обезопасить маршруты от атак российских FPV-дронов.
"Антидронные тоннели" - это специально обустроенные защитные конструкции из натянутых сеток, которые позволяют безопасно перемещать личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых районах. Такие инженерные сооружения создают барьер от дронов-камикадзе.
Для них используют рыболовные сети, поскольку они являются самыми прочными и малозаметными для операторов техники.
По словам капитана 47 ОИБр Виталия Кособуцкого, общая площадь конструкции может достигать нескольких тысяч квадратных метров.
Также после возведения такие сооружения требуют регулярного ухода и поддержания в надлежащем состоянии. За этим следят несколько человек. Есть и те, кто отвечает за наблюдение за воздушным пространством.
Сейчас военные построили в приграничье десятки километров коридоров, некоторые из них позволяют движение тралов с техникой.
Военные отмечают, что из-за угрозы ударов дронами строительство таких сооружений является критически важным элементом современной оборонной инфраструктуры.
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