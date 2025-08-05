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Новости Фото Атака беспилотников на Сумщину
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Строительство "антидроновых туннелей" продолжается в Сумской области: они защищают военных и гражданских. ФОТОРЕПОРТАЖ

47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВСУ продолжает возводить "антидронные тоннели" в Сумской области. Это поможет защитить военных и гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инженерные сооружения позволяют обезопасить маршруты от атак российских FPV-дронов.

Как строят антидроновые туннели в Сумской области

"Антидронные тоннели" - это специально обустроенные защитные конструкции из натянутых сеток, которые позволяют безопасно перемещать личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых районах. Такие инженерные сооружения создают барьер от дронов-камикадзе.

Для них используют рыболовные сети, поскольку они являются самыми прочными и малозаметными для операторов техники.

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По словам капитана 47 ОИБр Виталия Кособуцкого, общая площадь конструкции может достигать нескольких тысяч квадратных метров.

Как строят антидроновые туннели в Сумской области

Также после возведения такие сооружения требуют регулярного ухода и поддержания в надлежащем состоянии. За этим следят несколько человек. Есть и те, кто отвечает за наблюдение за воздушным пространством.

Сейчас военные построили в приграничье десятки километров коридоров, некоторые из них позволяют движение тралов с техникой.

Военные отмечают, что из-за угрозы ударов дронами строительство таких сооружений является критически важным элементом современной оборонной инфраструктуры.

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Как строят антидроновые туннели в Сумской области

Автор: 

Сумская область (3541) дроны (4387) fvp-дрон (140)


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А до Покровська такі тунелі побудовано?
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05.08.2025 12:15 Ответить
Не на часі було.
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05.08.2025 12:31 Ответить
Та що там тієї Донецької та Луганської областей? Ось суджанщина то ого-го!
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05.08.2025 12:22 Ответить
 
 