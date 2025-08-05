Будівництво "антидронових тунелів" триває на Сумщині: вони захищають військових та цивільних. ФОТОрепортаж

47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ продовжує зводити "антидронові тунелі" в Сумській області. Це допоможе захистити військових та цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інженерні споруди дозволяють убезпечувати маршрути від атак російських FPV-дронів.

"Антидронові тунелі" - це спеціально облаштовані захисні конструкції з натягнутих сіток, які дозволяють безпечно переміщати особовий склад, військову техніку, озброєння, поранених, а також цивільний транспорт у прифронтових районах. Такі інженерні споруди створюють бар’єр від дронів-камікадзе.

Для них використовують рибальські сітки, оскільки вони є найміцнішими та малопомітними для операторів техніки.

Читайте: Треба готуватися, що росіяни намагатимуться залітати на FPV аж до передмістя Києва, - Фірсов

За словами капітана 47 ОІБр Віталія Кособуцького, загальна площа конструкції може сягати кількох тисяч квадратних метрів.

Також після зведення такі споруди вимагають регулярного догляду й підтримки у належному стані. За цим стежать кілька осіб. Є й ті, хто відповідає за спостереження за повітряним простором.

Наразі військові спорудили у прикордонні десятки кілометрів коридорів, деякі з них дозволяють рух тралів з технікою.

Військові наголошують, що через загрозу ударів дронами будівництво таких споруд є критично важливим елементом сучасної оборонної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ все частіше застосовують FPV-дрони проти цивільних. Це є воєнним злочином, - ООН