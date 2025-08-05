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Новини Фото Атака безпілотників на Сумщину
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Будівництво "антидронових тунелів" триває на Сумщині: вони захищають військових та цивільних. ФОТОрепортаж

47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ продовжує зводити "антидронові тунелі" в Сумській області. Це допоможе захистити військових та цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інженерні споруди дозволяють убезпечувати маршрути від атак російських FPV-дронів.

Як будують антидронові тунелі на Сумщині

"Антидронові тунелі" - це спеціально облаштовані захисні конструкції з натягнутих сіток, які дозволяють безпечно переміщати особовий склад, військову техніку, озброєння, поранених, а також цивільний транспорт у прифронтових районах. Такі інженерні споруди створюють бар’єр від дронів-камікадзе.

Для них використовують рибальські сітки, оскільки вони є найміцнішими та малопомітними для операторів техніки.

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За словами капітана 47 ОІБр Віталія Кособуцького, загальна площа конструкції може сягати кількох тисяч квадратних метрів.

Як будують антидронові тунелі на Сумщині

Також після зведення такі споруди вимагають регулярного догляду й підтримки у належному стані. За цим стежать кілька осіб. Є й ті, хто відповідає за спостереження за повітряним простором.

Наразі військові спорудили у прикордонні десятки кілометрів коридорів, деякі з них дозволяють рух тралів з технікою.

Військові наголошують, що через загрозу ударів дронами будівництво таких споруд є критично важливим елементом сучасної оборонної інфраструктури.

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Як будують антидронові тунелі на Сумщині

Автор: 

Сумська область (4097) дрони (5219) fpv-дрон (146)


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А до Покровська такі тунелі побудовано?
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05.08.2025 12:15 Відповісти
Не на часі було.
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05.08.2025 12:31 Відповісти
Та що там тієї Донецької та Луганської областей? Ось суджанщина то ого-го!
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05.08.2025 12:22 Відповісти
Свинособаки такі укриття вже два роки використовують...падли..
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05.08.2025 13:09 Відповісти
******* фронтові і тилові інженерні споруди - "антидронові тунелі", які суттєво ускладнюють ворогу завдання атакувати і уражати дронами наших військових, цивільних та техніку, буквально рятують життя. Нічого подібного не передбачено у стандартних програмах навчання військових інженерів, отже навчаємось на власному досвіді, шляхом випробувань-помилок. ВІдомо, що дрони ворога сьогодні наносять нам близько 80% від усіх втрат особового складу та техніки. Пасивний інженерний захист від БпЛА - одна з найважливіших складових оборони, яка зберігає багато тисяч життів. Будівництво, монтаж та обслуговування "антидронових тунелів"- вкрай необхідна і важлива справа, яку виконують у 47 окремій інженерній бригаді Сил підтримки ЗСУ.
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05.08.2025 13:23 Відповісти
 
 