Будівництво "антидронових тунелів" триває на Сумщині: вони захищають військових та цивільних. ФОТОрепортаж
47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ продовжує зводити "антидронові тунелі" в Сумській області. Це допоможе захистити військових та цивільних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Інженерні споруди дозволяють убезпечувати маршрути від атак російських FPV-дронів.
"Антидронові тунелі" - це спеціально облаштовані захисні конструкції з натягнутих сіток, які дозволяють безпечно переміщати особовий склад, військову техніку, озброєння, поранених, а також цивільний транспорт у прифронтових районах. Такі інженерні споруди створюють бар’єр від дронів-камікадзе.
Для них використовують рибальські сітки, оскільки вони є найміцнішими та малопомітними для операторів техніки.
За словами капітана 47 ОІБр Віталія Кособуцького, загальна площа конструкції може сягати кількох тисяч квадратних метрів.
Також після зведення такі споруди вимагають регулярного догляду й підтримки у належному стані. За цим стежать кілька осіб. Є й ті, хто відповідає за спостереження за повітряним простором.
Наразі військові спорудили у прикордонні десятки кілометрів коридорів, деякі з них дозволяють рух тралів з технікою.
Військові наголошують, що через загрозу ударів дронами будівництво таких споруд є критично важливим елементом сучасної оборонної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль