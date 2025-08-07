РУС
Зеленский провел совещание по дипстрайкам: Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел совещание по дипстрайкам.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Это, по его словам, является вполне справедливым ответом на российские удары.

Также смотрите: Афипский НПЗ загорелся после атаки БПЛА в Краснодарском крае. ВИДЕО+ФОТО

"Докладывали Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, министр обороны и секретарь СНБО о результатах наших операций, а именно - о масштабе поражений в России, соотношение между ценой удара и результатом, влияние на военную машину агрессора.

Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие разных типов и его достижениями. Российская логистика, военные объекты, из которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", - отметил президент.

По словам Зеленского, также были определены приоритеты для дипстрайков и оборонных производств Украины.

"Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!" - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Мерцом: Время завершать войну

Зеленский провел совещание по ударам вглубь России
Зеленский Владимир (21478) Удары по РФ (455)


Война ничто - фоточки в кабинете это наше все.
07.08.2025 14:25 Ответить
3000 балістичних ракет вже потужно мчать на кацапстан.
07.08.2025 14:27 Ответить
Очки навіщось нап'ялив. Осліп від власної брехні чи що? Сидить,с понтом керує процесом. Довбой@б.
07.08.2025 14:30 Ответить
Война ничто - фоточки в кабинете это наше все.
07.08.2025 14:25 Ответить
Очки навіщось нап'ялив. Осліп від власної брехні чи що? Сидить,с понтом керує процесом. Довбой@б.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:30 Ответить
Косить під Швондера
07.08.2025 16:11 Ответить
Клован в оточенні "потужних"менеджерів-маріонеток
07.08.2025 16:08 Ответить
А для нас свою...
07.08.2025 14:26 Ответить
3000 балістичних ракет вже потужно мчать на кацапстан.
07.08.2025 14:27 Ответить
на каналі в ютубі у Зеленського лише 2700 балаболістиних відосика.
07.08.2025 14:39 Ответить
Розїбеш кацапам якийсь сарай? За 6+ років твого президенства нам немає чим діпстрайкати, потужний ти наш.
07.08.2025 14:28 Ответить
співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора.
Тим українцям, які в ракетно-шахедних ударах, втратили житло, майно, а ще гірше рідниз та близьуих, а особливо дітей- байдуже скільки лямів кацапи на це витратили! Чи ти таким чином сподіваєшся знизити кацапський військовий потенціал? 🤬
07.08.2025 14:30 Ответить
Одні носаті.
07.08.2025 14:31 Ответить
Плюс українські рагулі
07.08.2025 16:09 Ответить
На мою думку, оті всі панове в "пікселі", мають бути на командних пунктах від Куп'янська до Херсона, а не в Київі брати участь у зйомці чергової серії Голобородька.
07.08.2025 14:32 Ответить
Краще на нулі, звідти краще бачити оперативну обстановку на фронтах!
показать весь комментарий
На фото перелік всіх високопоставлених зрадників України.
Обговорюють, як фізично захистити зелю, після підписання ним капітуляції та поділу України згідно пакту Зелі та пуйла, від народного гніву.
07.08.2025 14:49 Ответить
Мільон дронів спочатку треба виготовити..
07.08.2025 14:49 Ответить
Що, плять, за срані "діпстрайки"? Журналісти, вам українську мову відібрало? Чи ви орієнтуєтеся на плінтусний лінгвістичний рівень меншовартісного москворотого Віслюка?
07.08.2025 14:51 Ответить
Зеленський провів нараду щодо дипстрайків: Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3567486
А чому РФ нажаль не проводити агресивну війну?, коли Зеленський-президент - верховний головнокомандйчий ,глава держави обраниий нарідом, гарант Конституції прав і свобід громадян, сам перший порушник Конституції,організатор корупції і свавілля в країні, тому що поставляє через своїх ставлеників в ЗСУ, не якісне мясо,консерви, браковані міни,дрони та і ті в кількості 23% від законтрактованого на 104 мільярда основна частина з яких Міндичем тоб то самим Зеленським, 5 мільрдів $ було відправлено МО за кордон на закупівлю озброєння по яких строк поставки вже просрочений, 3 тис ракет які обіцяв Зеленський теж ніхто не бачив.
07.08.2025 15:02 Ответить
Я не пишаюсь своїм президентом.Навіть не можу назвати його президентом.Це тягар на шию який повісили в 2019 році.Руки пуйла по шию в крові,совість ЗЕленського теж в крові сотень тисяч українців Це лихо яке ми вимушені терпіти сьомий рік.
Пишаюсь українськими воїнами-захисниками і захисницями.
07.08.2025 15:05 Ответить
***** видатний імітатор гаранта Конституції України!
07.08.2025 15:31 Ответить
 
 