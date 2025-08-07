Зеленский провел совещание по дипстрайкам: Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский провел совещание по дипстрайкам.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Это, по его словам, является вполне справедливым ответом на российские удары.
"Докладывали Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, министр обороны и секретарь СНБО о результатах наших операций, а именно - о масштабе поражений в России, соотношение между ценой удара и результатом, влияние на военную машину агрессора.
Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие разных типов и его достижениями. Российская логистика, военные объекты, из которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", - отметил президент.
По словам Зеленского, также были определены приоритеты для дипстрайков и оборонных производств Украины.
"Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!" - подытожил он.
Тим українцям, які в ракетно-шахедних ударах, втратили житло, майно, а ще гірше рідниз та близьуих, а особливо дітей- байдуже скільки лямів кацапи на це витратили! Чи ти таким чином сподіваєшся знизити кацапський військовий потенціал? 🤬
Обговорюють, як фізично захистити зелю, після підписання ним капітуляції та поділу України згідно пакту Зелі та пуйла, від народного гніву.
А чому РФ нажаль не проводити агресивну війну?, коли Зеленський-президент - верховний головнокомандйчий ,глава держави обраниий нарідом, гарант Конституції прав і свобід громадян, сам перший порушник Конституції,організатор корупції і свавілля в країні, тому що поставляє через своїх ставлеників в ЗСУ, не якісне мясо,консерви, браковані міни,дрони та і ті в кількості 23% від законтрактованого на 104 мільярда основна частина з яких Міндичем тоб то самим Зеленським, 5 мільрдів $ було відправлено МО за кордон на закупівлю озброєння по яких строк поставки вже просрочений, 3 тис ракет які обіцяв Зеленський теж ніхто не бачив.
Пишаюсь українськими воїнами-захисниками і захисницями.