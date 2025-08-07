Зеленский провел совещание по дипстрайкам: Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел совещание по дипстрайкам.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Это, по его словам, является вполне справедливым ответом на российские удары.

Также смотрите: Афипский НПЗ загорелся после атаки БПЛА в Краснодарском крае. ВИДЕО+ФОТО

"Докладывали Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, министр обороны и секретарь СНБО о результатах наших операций, а именно - о масштабе поражений в России, соотношение между ценой удара и результатом, влияние на военную машину агрессора.



Важно, что становится более привлекательным для Украины баланс между нашими инвестициями в дальнобойное оружие разных типов и его достижениями. Российская логистика, военные объекты, из которых бомбардируют нашу территорию, элементы их военной экономики понесли значительные потери", - отметил президент.

По словам Зеленского, также были определены приоритеты для дипстрайков и оборонных производств Украины.

"Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену. Благодарен всем, кто работает ради украинской силы. Горжусь нашими воинами!" - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Мерцом: Время завершать войну



















