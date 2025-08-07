Зеленський провів нараду щодо дипстрайків: Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипстрайків.

Це, за його словами, є цілком справедливою відповіддю на російські удари.

"Доповідали Збройні Сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме - про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора.



Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат", - зазначив президент.

За словами Зеленського, також було визначено пріоритети для дипстрайків і оборонних виробництв України.

"Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!" - підсумував він.

