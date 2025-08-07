УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11912 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
1 580 19

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків: Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипстрайків.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Це, за його словами, є цілком справедливою відповіддю на російські удари.

Також дивіться: Афіпський НПЗ загорівся після атаки БпЛА у Краснодарському краї. ВІДЕО+ФОТО

"Доповідали Збройні Сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме - про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора.

Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат", - зазначив президент.

За словами Зеленського, також було визначено пріоритети для дипстрайків і оборонних виробництв України.

"Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!" - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову із Мерцом: Час завершувати війну

Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії
Зеленський провів нараду щодо ударів вглиб Росії

Автор: 

Зеленський Володимир (25009) Удари по РФ (457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Война ничто - фоточки в кабинете это наше все.
показати весь коментар
07.08.2025 14:25 Відповісти
+10
3000 балістичних ракет вже потужно мчать на кацапстан.
показати весь коментар
07.08.2025 14:27 Відповісти
+8
Очки навіщось нап'ялив. Осліп від власної брехні чи що? Сидить,с понтом керує процесом. Довбой@б.
показати весь коментар
07.08.2025 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Война ничто - фоточки в кабинете это наше все.
показати весь коментар
07.08.2025 14:25 Відповісти
Очки навіщось нап'ялив. Осліп від власної брехні чи що? Сидить,с понтом керує процесом. Довбой@б.
показати весь коментар
07.08.2025 14:30 Відповісти
Косить під Швондера
показати весь коментар
07.08.2025 16:11 Відповісти
Клован в оточенні "потужних"менеджерів-маріонеток
показати весь коментар
07.08.2025 16:08 Відповісти
А для нас свою...
показати весь коментар
07.08.2025 14:26 Відповісти
3000 балістичних ракет вже потужно мчать на кацапстан.
показати весь коментар
07.08.2025 14:27 Відповісти
на каналі в ютубі у Зеленського лише 2700 балаболістиних відосика.
показати весь коментар
07.08.2025 14:39 Відповісти
Розїбеш кацапам якийсь сарай? За 6+ років твого президенства нам немає чим діпстрайкати, потужний ти наш.
показати весь коментар
07.08.2025 14:28 Відповісти
співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора.
Тим українцям, які в ракетно-шахедних ударах, втратили житло, майно, а ще гірше рідниз та близьуих, а особливо дітей- байдуже скільки лямів кацапи на це витратили! Чи ти таким чином сподіваєшся знизити кацапський військовий потенціал? 🤬
показати весь коментар
07.08.2025 14:30 Відповісти
Одні носаті.
показати весь коментар
07.08.2025 14:31 Відповісти
Плюс українські рагулі
показати весь коментар
07.08.2025 16:09 Відповісти
На мою думку, оті всі панове в "пікселі", мають бути на командних пунктах від Куп'янська до Херсона, а не в Київі брати участь у зйомці чергової серії Голобородька.
показати весь коментар
07.08.2025 14:32 Відповісти
Краще на нулі, звідти краще бачити оперативну обстановку на фронтах!
показати весь коментар
07.08.2025 14:38 Відповісти
На фото перелік всіх високопоставлених зрадників України.
Обговорюють, як фізично захистити зелю, після підписання ним капітуляції та поділу України згідно пакту Зелі та пуйла, від народного гніву.
показати весь коментар
07.08.2025 14:49 Відповісти
Мільон дронів спочатку треба виготовити..
показати весь коментар
07.08.2025 14:49 Відповісти
Що, плять, за срані "діпстрайки"? Журналісти, вам українську мову відібрало? Чи ви орієнтуєтеся на плінтусний лінгвістичний рівень меншовартісного москворотого Віслюка?
показати весь коментар
07.08.2025 14:51 Відповісти
Зеленський провів нараду щодо дипстрайків: Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3567486
А чому РФ нажаль не проводити агресивну війну?, коли Зеленський-президент - верховний головнокомандйчий ,глава держави обраниий нарідом, гарант Конституції прав і свобід громадян, сам перший порушник Конституції,організатор корупції і свавілля в країні, тому що поставляє через своїх ставлеників в ЗСУ, не якісне мясо,консерви, браковані міни,дрони та і ті в кількості 23% від законтрактованого на 104 мільярда основна частина з яких Міндичем тоб то самим Зеленським, 5 мільрдів $ було відправлено МО за кордон на закупівлю озброєння по яких строк поставки вже просрочений, 3 тис ракет які обіцяв Зеленський теж ніхто не бачив.
показати весь коментар
07.08.2025 15:02 Відповісти
Я не пишаюсь своїм президентом.Навіть не можу назвати його президентом.Це тягар на шию який повісили в 2019 році.Руки пуйла по шию в крові,совість ЗЕленського теж в крові сотень тисяч українців Це лихо яке ми вимушені терпіти сьомий рік.
Пишаюсь українськими воїнами-захисниками і захисницями.
показати весь коментар
07.08.2025 15:05 Відповісти
***** видатний імітатор гаранта Конституції України!
показати весь коментар
07.08.2025 15:31 Відповісти
 
 