Зеленський провів нараду щодо дипстрайків: Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипстрайків.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Це, за його словами, є цілком справедливою відповіддю на російські удари.
"Доповідали Збройні Сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме - про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора.
Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат", - зазначив президент.
За словами Зеленського, також було визначено пріоритети для дипстрайків і оборонних виробництв України.
"Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тим українцям, які в ракетно-шахедних ударах, втратили житло, майно, а ще гірше рідниз та близьуих, а особливо дітей- байдуже скільки лямів кацапи на це витратили! Чи ти таким чином сподіваєшся знизити кацапський військовий потенціал? 🤬
Обговорюють, як фізично захистити зелю, після підписання ним капітуляції та поділу України згідно пакту Зелі та пуйла, від народного гніву.
А чому РФ нажаль не проводити агресивну війну?, коли Зеленський-президент - верховний головнокомандйчий ,глава держави обраниий нарідом, гарант Конституції прав і свобід громадян, сам перший порушник Конституції,організатор корупції і свавілля в країні, тому що поставляє через своїх ставлеників в ЗСУ, не якісне мясо,консерви, браковані міни,дрони та і ті в кількості 23% від законтрактованого на 104 мільярда основна частина з яких Міндичем тоб то самим Зеленським, 5 мільрдів $ було відправлено МО за кордон на закупівлю озброєння по яких строк поставки вже просрочений, 3 тис ракет які обіцяв Зеленський теж ніхто не бачив.
Пишаюсь українськими воїнами-захисниками і захисницями.