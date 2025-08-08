РУС
Руководство Госпродпотребслужбы Винницкой области разоблачили на махинациях со служебным жильем, - ГБР. ФОТО

Сообщено о подозрении начальнику Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области и начальнику Винницкого районного управления Госпродпотребслужбы, которые хотели получить от подчиненного работника деньги за выдачу служебного жилья.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один из работников Госпродпотребслужбы обратился к руководителю областного управления с вопросом о возможности получения служебного жилья в Немирове. Руководитель областного управления обсудил вопрос с руководителем районного управления, после чего чиновники решили нажиться на "помощи". Они оценили свое содействие в получении жилья в 12 тыс. долларов США. Половину суммы работник должен был отдать в начале оформления документов, другую половину - уже после получения жилья в собственность.

Взяточничество в Госпродпотребслужбе Винницкой области

Начальника Винницкого райуправления Госпродпотребслужбы задержали после получения части оплаты в сумме 6 тыс. долларов США.

Двум должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Суд назначил домашний арест начальнику Винницкого райуправления Госпродпотребслужбы. Он также отстранен от должности.

Кроме того, во время обысков по месту жительства начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области было обнаружено и изъято наркотическое вещество кокаин. Поэтому ему дополнительно сообщено о подозрении в хранении наркотических веществ (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Взяточничество в Госпродпотребслужбе Винницкой области

Так вони виключно цим і займаються.
Хіба в них є інші результати?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:52 Ответить
*****,коли вже цей грьобаний совок піде з України!!!Яке службове житло,які пільги службовцям?Будівництво комунізму продовжується!
показать весь комментарий
08.08.2025 17:13 Ответить
 
 