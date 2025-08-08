Керівництво Держпродспоживслужби Вінниччини викрили на оборудках зі службовим житлом, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО
Повідомлено про підозру начальнику Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та начальнику Вінницького районного управління Держпродспоживслужби, які хотіли отримати від підлеглого працівника гроші за видачу службового житла.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, один із працівників Держпродспоживслужби звернувся до керівника обласного управління із питанням щодо можливості отримання службового житла у Немирові. Керівник обласного управління обговорив питання з керівником районного управління, після чого посадовці надумали нажитися на "допомозі". Вони оцінили своє сприяння в отриманні житла у 12 тис. доларів США. Половину суми працівник повинен був віддати на початку оформлення документів, іншу половину – вже після отримання житла у власність.
Начальника Вінницького райуправління Держпродспоживслужби затримали після одержання частини оплати у сумі 6 тис. доларів США.
Двом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Суд призначив домашній арешт начальнику Вінницького райуправління Держпродспоживслужби. Його також відсторонено від посади.
Крім того, під час обшуків за місцем проживання начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області було виявлено та вилучено наркотичну речовину кокаїн. Тому йому додатково повідомлено про підозру у зберіганні наркотичних речовин (ч. 1 ст. 309 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
