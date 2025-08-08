Рашисты ударили по складу сельхозпредприятия на Черниговщине: возник пожар. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали беспилотником село в Новгород-Северском районе Черниговщины.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Войска РФ попали в складское помещение сельхозпредприятия. Там также хранился картофель.
Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
Предварительно, пострадавших нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сподіваюсь, що це брехня.
Все як завжди. Садизм і геноцид.