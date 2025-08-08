РУС
Рашисты ударили по складу сельхозпредприятия на Черниговщине: возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали беспилотником село в Новгород-Северском районе Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Войска РФ попали в складское помещение сельхозпредприятия. Там также хранился картофель.

Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Предварительно, пострадавших нет.

РФ атаковала склад сельхозпредприятия в Черниговской области

А ще на Чернігівщині розбирають оборонні споруди, і розрівнюють землю для будівництва приватних будинків. Знаходитись під самим кордоном рашистів і робити вигляд що війна закінчилась це якийсь пздц.
08.08.2025 16:02
В фейсбуці розганяють інформацію, що ця ракета прилетіла з білораши.
Сподіваюсь, що це брехня.
08.08.2025 16:19
Знищили суки ХЛІБ!!
Все як завжди. Садизм і геноцид.
08.08.2025 16:23
 
 