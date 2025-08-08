Рашисти вдарили по складу сільгосппідприємства на Чернігівщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували безпілотником село в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Війська РФ поцілили у складське приміщення сільгосппідприємства. Там також зберігалася картопля.
Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.
Попередньо, постраждалих немає.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь, що це брехня.
Все як завжди. Садизм і геноцид.