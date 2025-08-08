УКР
Рашисти вдарили по складу сільгосппідприємства на Чернігівщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували безпілотником село в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Війська РФ поцілили у складське приміщення сільгосппідприємства. Там також зберігалася картопля.

Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Попередньо, постраждалих немає.

РФ атакувала склад сільгосппідприємства на Чернігівщині
РФ атакувала склад сільгосппідприємства на Чернігівщині
РФ атакувала склад сільгосппідприємства на Чернігівщині

обстріл (30264) Чернігівська область (994) Новгород-Сіверський район (33)


А ще на Чернігівщині розбирають оборонні споруди, і розрівнюють землю для будівництва приватних будинків. Знаходитись під самим кордоном рашистів і робити вигляд що війна закінчилась це якийсь пздц.
08.08.2025 16:02 Відповісти
В фейсбуці розганяють інформацію, що ця ракета прилетіла з білораши.
Сподіваюсь, що це брехня.
08.08.2025 16:19 Відповісти
Знищили суки ХЛІБ!!
Все як завжди. Садизм і геноцид.
08.08.2025 16:23 Відповісти
 
 