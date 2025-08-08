УКР
Обстріли Куп'янська
Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу росіянами Куп’янська з РСЗВ

Наслідки обстрілу Куп’янська

Сьогодні, 8 серпня, російські війська обстріляли з РСЗВ місто Куп'янськ на Харківщині, унаслідок чого є постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Куп‘янської РДА Андрій Канашевич.

Так, зазначається, що сьогодні орієнтовно о 09:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ міста Куп’янськ постраждали чоловік 1962 р.н. та жінка 1955 р.н..

Також близько 04:30 окупанти обстріляли територію току в с. Плоске.

