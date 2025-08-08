Два человека пострадали в результате обстрела россиянами Купянска из РСЗО

Сегодня, 8 августа, российские войска обстреляли из РСЗО город Купянск на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя Купянской РВА Андрей Канашевич.

Так, отмечается, что сегодня ориентировочно в 09:00 в результате обстрела из РСЗО города Купянск пострадали мужчина 1962 г.р. и женщина 1955 г.р.

Также около 04:30 оккупанты обстреляли территорию тока в с. Плоское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примерно 95% города Купянска уничтожено или разрушено, - начальник ГВА Беседин