Оккупанты атаковали беспилотником село в Черниговской области: ранена женщина. ФОТО
Сегодня, 8 августа, вечером россияне ударили беспилотником по селу Новгород-Северской громады, вследствие чего есть раненый.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, удар осуществлен по обычному домохозяйству.
Ранения получила 27-летняя гражданская женщина, местная жительница. Ее госпитализировали. Раненая - под наблюдением врачей.
Кроме того, вследствие прилета уничтожена машина.
