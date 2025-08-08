РУС
Оккупанты атаковали беспилотником село в Черниговской области: ранена женщина. ФОТО

Сегодня, 8 августа, вечером россияне ударили беспилотником по селу Новгород-Северской громады, вследствие чего есть раненый.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, удар осуществлен по обычному домохозяйству.

Ранения получила 27-летняя гражданская женщина, местная жительница. Ее госпитализировали. Раненая - под наблюдением врачей.

Кроме того, вследствие прилета уничтожена машина.

Черниговщина

